El Museo Helga de Alvear apuesta por el cine en Cáceres: proyecciones gratuitas cada jueves con la visión de Thomas Hirschhorn

El Museo Helga de Alvear amplía su compromiso con la creación contemporánea y la reflexión cultural con una nueva apuesta por el cine, incorporándolo de forma estable a su programación. Bajo el título Helga Cine en el Museo, la institución inaugura una nueva línea programática que arranca con un ciclo de películas seleccionado íntegramente por el artista Thomas Hirschhorn, quien ha contado con carta blanca para diseñar la propuesta. Las proyecciones tendrán lugar todos los jueves a las 18.00 horas en el auditorio del museo, del 15 de enero al 17 de mayo, con acceso gratuito.

Nuevo programa cinamatográfico

Este nuevo programa cinematográfico amplía los discursos del museo más allá de las exposiciones y se integra como actividad paralela de “My Atlas #Our Atlas”, la primera gran antológica dedicada a Hirschhorn, comisariada por la directora del museo, Sandra Guimarães, y abierta al público en Cáceres hasta mayo.

Proyección de 'Stalker'

La sesión inaugural se celebrará el jueves 15 de enero con la proyección de Stalker (1979), de Andrei Tarkovski, elegida personalmente por Hirschhorn, quien destaca su dimensión poética y su metáfora sobre la misión del artista. El ciclo incluirá también títulos como El cazador (1978) de Michael Cimino, Midsommar (2019) de Ari Aster o Están vivos (1989) de John Carpenter.

Escena de la película Stalker de 1979. / Filmaffinity

Con esta iniciativa, el Museo Helga de Alvear refuerza su compromiso de situar a los artistas en el centro de su programación y de ofrecer experiencias culturales diversas que fomenten la reflexión y el diálogo a través de distintos lenguajes artísticos.