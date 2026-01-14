Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Movilidad

Las nuevas cámaras de control de tráfico en la parte antigua de Cáceres comenzarán a funcionar este mes: no habrá multas de momento

Se está ultimando el proyecto y funcionarán al principio con carácter de prueba

Señalización que marca la zona videovigilada en la calle San Antón. | CARLOS GIL

Señalización que marca la zona videovigilada en la calle San Antón. | CARLOS GIL

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Las cámaras que se instalaron en varias calles de la entrada a la parte antigua de Cáceres hace ya varios años van a comenzar a funcionar durante este mes de enero. El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha confirmado que se está ultimando el proyecto y se está solicitando a los residentes de la zona que añadan todas las matrículas de los coches que vayan a utilizar.

Están ubicadas en las entradas a las calles San Pedro y San Ildefonso. Eso sí, en estos primeros días de funcionamiento estarán con carácter de prueba y no se pondrán multas. Así lo ha anunciado el regidor en una entrevista en la Cadena SER.

El ayuntamiento ha venido tramitando en los dos últimos años todas las solicitudes para que los vehículos pudieran entrar en el área afectada por las cámaras de vigilancia, que va a ser la misma que la Zona de Bajas Emisiones. En total, han sido más de 800 peticiones para circular por la veintena de calles que recoge la nueva ordenanza. Las dos cámaras van a regular el tráfico de hasta 23 calles.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, el concejal del área Pedro Murielya incidió a este diario que aunque las cámaras no tengan la competencia aún para sancionar hasta que no se resolvieran todas las peticiones y se pusiese en marcha el sistema, la ordenanza está en vigor desde el año 2023 y el ayuntamiento asegura que las restricciones al tráfico están vigentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
  2. Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
  3. Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
  4. El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
  5. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  6. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  7. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  8. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis

Cáceres guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Extremadura

Cáceres guarda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Extremadura

Las nuevas cámaras de control de tráfico en la parte antigua de Cáceres comenzarán a funcionar este mes: no habrá multas de momento

Las nuevas cámaras de control de tráfico en la parte antigua de Cáceres comenzarán a funcionar este mes: no habrá multas de momento

"La violencia nunca está justificada": El Colegio de Médicos de Cáceres reclama medidas tras la agresión a una profesional en Villanueva de la Serena

"La violencia nunca está justificada": El Colegio de Médicos de Cáceres reclama medidas tras la agresión a una profesional en Villanueva de la Serena

El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto

El alquiler de microvehículos eléctricos llega a Cáceres: 80 unidades repartidas por toda la ciudad y un coste de 20 céntimos por minuto

A vueltas con las aves en Cáceres: nidos de vencejos y aviones roqueros retrasarían la restauración de la muralla en la zona de Torre Bujaco

¿Qué está ocurriendo en la cárcel de Cáceres? Dimisiones en bloque y acusaciones al funcionamiento del módulo de respeto

¿Qué está ocurriendo en la cárcel de Cáceres? Dimisiones en bloque y acusaciones al funcionamiento del módulo de respeto

Felisa Acedo, de NH Hotel Group, explica los secretos para una estancia perfecta en Cáceres: descanso y ducha

Felisa Acedo, de NH Hotel Group, explica los secretos para una estancia perfecta en Cáceres: descanso y ducha

Cáceres se proyecta en Europa con un gran foro internacional de innovación en plena carrera hacia la Capitalidad Cultural 2031

Cáceres se proyecta en Europa con un gran foro internacional de innovación en plena carrera hacia la Capitalidad Cultural 2031
Tracking Pixel Contents