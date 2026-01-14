Movilidad
Las nuevas cámaras de control de tráfico en la parte antigua de Cáceres comenzarán a funcionar este mes: no habrá multas de momento
Se está ultimando el proyecto y funcionarán al principio con carácter de prueba
Las cámaras que se instalaron en varias calles de la entrada a la parte antigua de Cáceres hace ya varios años van a comenzar a funcionar durante este mes de enero. El alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, ha confirmado que se está ultimando el proyecto y se está solicitando a los residentes de la zona que añadan todas las matrículas de los coches que vayan a utilizar.
Están ubicadas en las entradas a las calles San Pedro y San Ildefonso. Eso sí, en estos primeros días de funcionamiento estarán con carácter de prueba y no se pondrán multas. Así lo ha anunciado el regidor en una entrevista en la Cadena SER.
El ayuntamiento ha venido tramitando en los dos últimos años todas las solicitudes para que los vehículos pudieran entrar en el área afectada por las cámaras de vigilancia, que va a ser la misma que la Zona de Bajas Emisiones. En total, han sido más de 800 peticiones para circular por la veintena de calles que recoge la nueva ordenanza. Las dos cámaras van a regular el tráfico de hasta 23 calles.
Sin embargo, el concejal del área Pedro Murielya incidió a este diario que aunque las cámaras no tengan la competencia aún para sancionar hasta que no se resolvieran todas las peticiones y se pusiese en marcha el sistema, la ordenanza está en vigor desde el año 2023 y el ayuntamiento asegura que las restricciones al tráfico están vigentes.
