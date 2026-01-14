Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaReforma de CánovasApuñalamiento en ZafraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Poda urbana

La poda llega a la calle Colón: cortes de ramas, cintas de aviso y prohibido aparcar por la mañana

Parques y Jardines ha iniciado los trabajos en la acera de los impares y ha señalizado la zona para facilitar las labores y evitar incidencias

Poda en la calle Colón en la mañana de este martes.

Poda en la calle Colón en la mañana de este martes. / El Periódico Extremadura

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La calle Colón ha amanecido este martes con presencia de operarios de las brigadas municipales de Parques y Jardines y con ramas ya apiladas junto a la acera, dentro de una actuación de poda que se ha anunciado desde hace días mediante cintas protectoras y carteles de “prohibido aparcar”.

Según la señalización instalada en la zona, la restricción de estacionamiento por estos trabajos de poda se ha fijado desde las 08.00 hasta las 14.30 horas y para el día 14 de enero de 2026, franja en la que se ha concentrado la intervención.

Los trabajos han comenzado en la acera de los impares, a la altura de negocios como la peluquería de caballeros y la tienda de pollos asados. Después, el operativo continuará en la acera de los pares, donde se ubican establecimientos como Boutique del Pan, el centro de estética de Malú o Barragán.

¿Qué se hará hoy en Colón y qué debe saber el vecino?

La poda ha implicado la retirada de ramas y el despeje del arbolado junto a fachada, con la zona balizada para mantener un margen de seguridad durante el corte y la retirada de restos vegetales. En este tipo de actuaciones, el objetivo inmediato suele ser doble: trabajar con seguridad (para operarios y peatones) y evitar daños a vehículos estacionados, de ahí el refuerzo de avisos previos en el tramo afectado.

Imagen de la calle Colón de Cáceres.

Imagen de la calle Colón de Cáceres. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

En los cascos urbanos, la poda “fuerte” se suele concentrar en los meses fríos, entre enero y marzo, por varios motivos prácticos y biológicos: Reposo vegetativo: muchos árboles reducen su actividad, lo que facilita intervenciones estructurales, Menos estrés: con menos hojas, se detectan mejor ramas secas, cruces y zonas a corregir, Menor interferencia: en calles estrechas, se planifica cuando hay menos actividades estacionales y se reduce el impacto en sombra y copa en verano y Coexistencia con fauna: a partir de la primavera aumenta la presencia de nidos en muchas especies, por lo que los trabajos suelen ajustarse para minimizar afecciones.

A lo largo del año también se realizan podas puntuales (retirada de ramas secas, despejes por seguridad o interferencias con farolas y balcones), pero la campaña principal suele fijarse en invierno.

Beneficios de la poda para el arbolado urbano

Bien planificada y ejecutada, la poda aporta mejoras claras en calles y avenidas: Seguridad: reduce el riesgo de caída de ramas dañadas y ayuda a prevenir incidentes en episodios de viento o lluvia, salud del árbol: elimina madera seca o enferma y mejora la aireación de la copa, mejor convivencia con la ciudad: evita roces con fachadas, cables, señales, semáforos y luminarias, y mantiene libres las zonas de paso, estructura y estabilidad: corrige desequilibrios de copa y fomenta una arquitectura más resistente y visibilidad y accesibilidad: despeja cruces, pasos de peatones y aceras, algo clave en calles con tránsito peatonal y comercio.

Aun así, los técnicos suelen insistir en que la poda debe ser proporcionada: los cortes excesivos o “desmoches” pueden debilitar al árbol, provocar rebrotes frágiles y acortar su vida útil.

Noticias relacionadas y más

En jornadas de poda como la de Colón, la pauta para vecinos y conductores suele ser simple: respetar la señalización de “prohibido aparcar” en el horario indicado, extremar la precaución al pasar junto a la zona balizada y prever rutas alternativas a pie si la acera queda parcialmente ocupada por la retirada de ramas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien
  2. Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
  3. Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
  4. El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
  5. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  6. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  7. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  8. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis

El Museo Helga de Alvear apuesta por el cine en Cáceres: proyecciones gratuitas cada jueves con la visión de Thomas Hirschhorn

El Museo Helga de Alvear apuesta por el cine en Cáceres: proyecciones gratuitas cada jueves con la visión de Thomas Hirschhorn

Archivo penal por el accidente mortal del fundador del Museo de la Moto y el Coche Clásico de Hervás

Archivo penal por el accidente mortal del fundador del Museo de la Moto y el Coche Clásico de Hervás

La poda llega a la calle Colón: cortes de ramas, cintas de aviso y prohibido aparcar por la mañana

La poda llega a la calle Colón: cortes de ramas, cintas de aviso y prohibido aparcar por la mañana

El feriante de Cáceres que estaba en prisión por intento de homicidio a un empresario sevillano de su sector recibe la libertad provisional

El feriante de Cáceres que estaba en prisión por intento de homicidio a un empresario sevillano de su sector recibe la libertad provisional

Cáceres contra la mentira: las técnicas psicológicas EMDR y Parcuve abordan traumas y conductas para dejar de mentir

Cáceres contra la mentira: las técnicas psicológicas EMDR y Parcuve abordan traumas y conductas para dejar de mentir

Los jerseys Escorpion revolucionaron la moda en Cáceres en septiembre de 1958, símbolo de elegancia y modernidad

Los jerseys Escorpion revolucionaron la moda en Cáceres en septiembre de 1958, símbolo de elegancia y modernidad

Qué hacer en Cáceres: cine, reflexión y conciertos los días 15 y 16 de enero

Qué hacer en Cáceres: cine, reflexión y conciertos los días 15 y 16 de enero

Comercios cerrados en Cáceres: el adiós de Kekeña y el futuro de las tiendas de proximidad

Tracking Pixel Contents