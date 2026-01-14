La poda llega a la calle Colón: cortes de ramas, cintas de aviso y prohibido aparcar por la mañana

La calle Colón ha amanecido este martes con presencia de operarios de las brigadas municipales de Parques y Jardines y con ramas ya apiladas junto a la acera, dentro de una actuación de poda que se ha anunciado desde hace días mediante cintas protectoras y carteles de “prohibido aparcar”.

Según la señalización instalada en la zona, la restricción de estacionamiento por estos trabajos de poda se ha fijado desde las 08.00 hasta las 14.30 horas y para el día 14 de enero de 2026, franja en la que se ha concentrado la intervención.

Los trabajos han comenzado en la acera de los impares, a la altura de negocios como la peluquería de caballeros y la tienda de pollos asados. Después, el operativo continuará en la acera de los pares, donde se ubican establecimientos como Boutique del Pan, el centro de estética de Malú o Barragán.

¿Qué se hará hoy en Colón y qué debe saber el vecino?

La poda ha implicado la retirada de ramas y el despeje del arbolado junto a fachada, con la zona balizada para mantener un margen de seguridad durante el corte y la retirada de restos vegetales. En este tipo de actuaciones, el objetivo inmediato suele ser doble: trabajar con seguridad (para operarios y peatones) y evitar daños a vehículos estacionados, de ahí el refuerzo de avisos previos en el tramo afectado.

Imagen de la calle Colón de Cáceres. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

En los cascos urbanos, la poda “fuerte” se suele concentrar en los meses fríos, entre enero y marzo, por varios motivos prácticos y biológicos: Reposo vegetativo: muchos árboles reducen su actividad, lo que facilita intervenciones estructurales, Menos estrés: con menos hojas, se detectan mejor ramas secas, cruces y zonas a corregir, Menor interferencia: en calles estrechas, se planifica cuando hay menos actividades estacionales y se reduce el impacto en sombra y copa en verano y Coexistencia con fauna: a partir de la primavera aumenta la presencia de nidos en muchas especies, por lo que los trabajos suelen ajustarse para minimizar afecciones.

A lo largo del año también se realizan podas puntuales (retirada de ramas secas, despejes por seguridad o interferencias con farolas y balcones), pero la campaña principal suele fijarse en invierno.

Beneficios de la poda para el arbolado urbano

Bien planificada y ejecutada, la poda aporta mejoras claras en calles y avenidas: Seguridad: reduce el riesgo de caída de ramas dañadas y ayuda a prevenir incidentes en episodios de viento o lluvia, salud del árbol: elimina madera seca o enferma y mejora la aireación de la copa, mejor convivencia con la ciudad: evita roces con fachadas, cables, señales, semáforos y luminarias, y mantiene libres las zonas de paso, estructura y estabilidad: corrige desequilibrios de copa y fomenta una arquitectura más resistente y visibilidad y accesibilidad: despeja cruces, pasos de peatones y aceras, algo clave en calles con tránsito peatonal y comercio.

Aun así, los técnicos suelen insistir en que la poda debe ser proporcionada: los cortes excesivos o “desmoches” pueden debilitar al árbol, provocar rebrotes frágiles y acortar su vida útil.

En jornadas de poda como la de Colón, la pauta para vecinos y conductores suele ser simple: respetar la señalización de “prohibido aparcar” en el horario indicado, extremar la precaución al pasar junto a la zona balizada y prever rutas alternativas a pie si la acera queda parcialmente ocupada por la retirada de ramas.