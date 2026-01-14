Así será la reforma de Cánovas en Cáceres: "Hay que reordenar las zonas verdes, pero no se pueden tocar los árboles"

Ya se van conociendo más detalles de lo que será la transformación de la avenida de España, el paseo de Cánovas y la plaza de América de Cáceres. El entorno del centro de la ciudad se va a someter a una profunda remodelación en una actuación que, para el alcalde, Rafa Mateos, es "muy demandada por los vecinos".

El regidor ha señalado que "es notorio que hay que actuar en la zona y por fin va a ser realidad" gracias al dinero recibido de los fondos europeos con motivo de la presentación del PAI (Plan de Actuaciones Integrado). Era el plato fuerte de ese proyecto que fue aprobado con la entrega del Ministerio de Hacienda de unos 15 millones de euros de los 20 que se solicitaron.

6,5 millones

Del total, 6,5 millones de euros se van a destinar al paseo de Cánovas para una gran actuación que se va a ejecutar por fases. La primera será la renovación de la red de saneamiento, abastecimiento y riego. Posteriormente, se trabajará en el pavimento. Cabe recordar que todos los proyectos tienen que estar ejecutados antes de diciembre de 2029 y que se ha dado orden para agilizar al máximo los trámites burocráticos.

Eso sí, será necesaria una reordenación de las zonas verdes. Pero el objetivo, tal y como ha señalado el regidor en una entrevista en Cadena SER, es mantener el arbolado del espacio. El principal objetivo es transformar la zona en un entorno más cómodo y funcional para la ciudadanía, adaptado a las necesidades actuales y priorizando el bienestar urbano y la mejora del área pública.

Criterios

La remodelación se enmarca dentro de los criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso del espacio urbano establecidos en el Plan de Actuaciones Integrado y en la normativa de los fondos FEDER. En este contexto, el proyecto contempla aspectos como la mejora de las zonas verdes y la optimización de la accesibilidad, con una ordenación del espacio orientada al uso peatonal, a la espera de que la corporación municipal concrete el diseño definitivo de la actuación.

Esta actuación se integra además en una estrategia más amplia que incluye otras intervenciones relevantes en distintos puntos de la ciudad, como la renovación de la avenida Virgen de la Montaña, la reforma de la plaza Marrón y acciones destinadas a revitalizar la Ribera del Marco, con el fin de reforzar la cohesión urbana y la conexión entre barrios.