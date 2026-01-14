"La violencia nunca está justificada": El Colegio de Médicos de Cáceres reclama medidas tras la agresión a una profesional en Villanueva de la Serena

«No podemos permitir que se normalicen los insultos o las amenazas como si fueran ‘parte del trabajo’. No lo son. La violencia nunca es una ‘salida’ ni está justificada por la demora, el enfado o la frustración». El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres (ICOMECA) ha vuelto a reclamar medidas contra la violencia en el ámbito sanitario, reiterando su compromiso de tolerancia cero ante cualquier agresión a profesionales de la salud a través de un comunicado difundido este miércoles.

Lo hace por la reciente agresión que ha sufrido una médica en Villanueva de la Serena. Ocurrió el pasado 4 de enero, cuando una mujer golpeó por la espalda a una trabajadora mientras hacía su trabajo en una intervención en un domicilio familiar. La profesional recibió anteriormente insultos y amenazas, y el golpe le causó lesiones que tuvieron que ser atendidas por el Servicio de Urgencias. Tras la denuncia interpuesta en comisaría, el pasado 8 de enero se procedió a la detención de la presunta agresora.

El reclamo de la institución sanitaria, a nombre de Luis Tobajas Belvís, secretario general y responsable del Área de Agresiones del Colegio de Médicos de Cáceres, coincide con una concentración convocada para este miércoles en la puerta principal del Centro de Salud Villanueva Norte, como acto de repulsa frente a la violencia sanitaria y en solidaridad con la profesional agredida y sus compañeros.

Tobajas advierte de que «cada agresión deja una huella en la persona agredida, en el equipo y en el propio servicio. No hablamos de hechos aislados, sino de una realidad que exige una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo».

Medidas

Con motivo de la concentración, el Colegio de Médicos ha vuelto a reclamar a las administraciones competentes y a los responsables sanitarios «el impulso de medidas concretas, eficaces y evaluables para prevenir las agresiones, especialmente en los entornos con mayor exposición, como urgencias y puntos de atención continuada».

Entre ellas, destacan el refuerzo de la seguridad y de los protocolos de actuación; las mejoras organizativas que reduzcan situaciones de tensión evitables; y un acompañamiento integral a las víctimas, con apoyo psicológico y respaldo institucional desde el primer momento. Además, el Colegio reclama la publicación y puesta en marcha del Observatorio de Agresiones, que «permitirá evaluar los centros con mayor riesgo potencial de agresiones y planificar medidas preventivas eficaces y acordes a cada situación».

El órgano colegial además ha querido reafirmar su disposición a colaborar estrechamente con el Servicio Extremeño de Salud (SES) en «el impulso de medidas de prevención y protección que permitan mitigar y reducir las agresiones a médicos y al conjunto de profesionales sanitarios». Asimismo, hace un llamamiento a la ciudadanía para preservar el respeto en los centros sanitarios y en cualquier escenario de atención médica.