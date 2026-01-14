A vueltas con las aves en Cáceres: nidos de vencejos y aviones roqueros retrasarían la restauración de la muralla en la zona de Torre Bujaco

En la zona de la Torre de Bujaco, uno de los rincones más emblemáticos e icónicos de Cáceres, las obras de restauración de la muralla almohade podrían sufrir retraso por 'culpa' de los pájaros... Y no sería la primera vez que el delicado equilibro entre patrimonio y medio ambiente pone en jaque a la Administración.

Nidos de aves protegidas

La organización SEO/BirdLife ha solicitado información al Ayuntamiento de Cáceres y a la Junta de Extremadura información sobre las obras de restauración en la zona de Bujaco, dentro del plan de rehabilitación del recinto amurallado de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad, y ha alertado sobre la existencia de nidos de aves protegidas en la zona.

La ONG recuerda que estos edificios albergan nidos de especies protegidas como el vencejo común, el vencejo pálido y el avión roquero, y que las obras deben respetarlos e integrarlos en las restauraciones, compatibles con su conservación. “No es la primera vez que estas colonias reproductoras se ven afectadas por obras de emergencia en la Torre Bujaco”.

Galería | Han comenzado las obras de la tercera fase de la Muralla de Cáceres /

Obras paralizadas

De hecho, la primera fase de restauración se paralizó al no respetar el periodo de nidificación y se añadieron unas 100 cajas nido para garantizar la permanencia de las aves durante las obras.

SEO/BirdLife ha remitido escritos solicitando detalles sobre la planificación de la nueva fase, las medidas previstas para proteger los nidos y las fechas de parada biológica legalmente establecidas. La ONG subraya que la zona está incluida en la ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de la Ciudad Monumental de Cáceres, un “espacio urbano de especial protección de aves”.

La organización apunta que existen “soluciones y medidas de convivencia” para compatibilizar la restauración de edificios con la conservación de la fauna silvestre. En 2022, SEO/BirdLife publicó la guía ‘Fauna silvestre y edificios’, dirigida a profesionales de la construcción para integrar la biodiversidad en obras nuevas y rehabilitaciones.

Desde la delegación en Extremadura confían en que las administraciones “den una respuesta rápida” y confirmen que se han tenido en cuenta “todos los requisitos ambientales” en la planificación de la nueva restauración de uno de los iconos del patrimonio cacereño.