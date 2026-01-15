Un nuevo aparatoso accidente en el cruce de los Juzgados de Cáceres vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de crear una rotonda

El accidente que se produjo en la noche de este miércoles en el entorno de la avenida de la Hispanidad entre dos coches como consecuencia de una colisión frontolateral angular ha vuelto a despertar las críticas hacia la ordenación del cruce de los Juzgados de Cáceres. Sobre las 21.15 horas, dos coches chocaron en el recinto, pero ninguno de los pasajeros presentó heridas graves pese a que acudieron las ambulancias. Los coches tuvieron que ser retirados por la grúa, y un día después el foco se ha puesto en la necesidad de que este espacio cuente con una rotonda.

Nueva ordenación

El pasado mes de agosto, tras las obras de mejora del asfaltado en la ronda de San Francisco, se produjo la nueva ordenación del tráfico en la intersección. Los cambios fueron dos. En primer lugar, los conductores que circulen desde el Hospital San Pedro de Alcántara hacia los juzgados podrán girar a la izquierda, en dirección a la ronda Sureste, a través de la calle La Bula. Esa autorización estaba prohibida excepto para vehículos de emergencia, pero fue una demanda ciudadana en un punto en el que se "cometían numerosas infracciones". La segunda afectaba a aquellos que llegaban hasta el cruce desde los barrios Vistahermosa y Espíritu Santo, puesto que se les prohibió girar hacia la avenida de la Hispanidad. El objetivo final era "ganar en fluidez y seguridad".

Así ocurrió

Al parecer, el accidente se produjo cuando uno de los dos coches venía por San Francisco con la intención de continuar en dirección a la zona del Espíritu Santo. El otro estaba llegando por la avenida de la Hispanidad. En ese momento, chocaron.

Demanda

Desde ese momento, la asociacón Nezahualcóyotl retomó la reivindicación con la que comenzaron a trabajar: mejorar y concienciar sobre el tráfico en el entorno de la avenida de la Hispanidad. Por ello, solicitaron al instante la creación de una rotonda en este cruce, donde aseguran que se producen numerosos accidentes a lo largo del año. Además, también solicitan que en la propia avenida donde se encuentra la estatua del Indio se sigan realizando las actuaciones para, principalmente, mejorar la visibilidad por la noche.