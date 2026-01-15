El aeródromo, el futuro suelo industrial y la Capitalidad: las fechas que maneja Cáceres para sus grandes proyectos

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, prevé avances importantes a lo largo de 2026 en los grandes proyectos que la ciudad va a desarrollar. Desde el aeródromo de Cáceres al desarrollo de suelo industrial, pasando por el objetivo de la Capitalidad. Además, cabe destacar que el ayuntamiento va a utilizar dinero del remanente para completar las inversiones previstas en el Plan de Actuaciones Integrado hasta llegar a los 20 millones de euros.

Proyectos

Uno de los principales proyectos de los que habló el regidor durante la jornada de este miércoles en una entrevista en la Cadena SER fue el del aeródromo. El objetivo es licitar la redacción del proyecto en las próximas semanas y que la obra pueda salir a concurso público a finales de este mismo año. Sin embargo, es complicado que se puedan cumplir estas expectativas por los retrasos que se vienen acumulando (el objetivo era que el primer paso para redactar el proyecto se realizase en el segundo trimestre de 2025).

Capellanías

El futuro suelo industrial con la ampliación del polígono de Capellanías. En el primer trimestre de este año se va a licitar la urbanización del nuevo terreno tras obtener el proyecto redactado. En cuanto a la reforma del paseo de Cánovas, aún no hay fecha para comenzar las obras. Lo que sí se conoce es que debe estar listo antes de que finalice 2029 y que se ejecutará por fases.

En cuanto al gran proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031, Mateos señaló que se desconocían aún las fechas en las que tendrán que resolver el 'bidbook' creado, así como el número de ciudades que pasarán a la siguiente fase. Eso sí, este miércoles habrá una reunión en el Ministerio y se prevé que anuncien este tipo de cuestiones.

Resto de proyectos

Por otro lado, siguen trabajando en el Plan Director del autobús urbano para diseñar los cambios que deberá tener este servicio de cara al nuevo contrato que comenzará a partir de 2027. También se pondrá en funcionamiento durante este mes de enero las cámaras que regularán los accesos a la parte antigua a través de las calles San Pedro y San Ildefonso, pero será con carácter de prueba y no se pondrán multas. Por último, el consistorio avanza con asuntos que se han frenado en los últimos meses como el mirador de San Marquino y se licitarán en las próximas semanas (ya con financiación europea) las reformas de la avenida Virgen de la Montaña y plaza Marrón y Camino Llano.