Cáceres acelera su carrera europea: Bruselas, un “bidbook” con 129 apoyos y una hoja de ruta cultural para 2031

Cáceres ha intensificado en el último año su estrategia para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un título que se decide en el marco de un procedimiento estatal regulado y con plazos marcados. La candidatura, articulada bajo la marca Cáceres 2031, ha consolidado estructura, relato y agenda: ha llevado su propuesta a Bruselas, ha registrado su bidbook (el documento estratégico de la candidatura) y ha sumado 129 adhesiones de entidades e instituciones, además de fijar un plan de trabajo para 2026 con presupuesto propio y una futura oficina de activación cultural.

En paralelo, el contexto de la competición se ha ido aclarando: 2031 es el año asignado a España (junto a Malta) dentro del calendario europeo, y la carrera interna se dirime entre ciudades que compiten por representar al país. En esa carrera, Cáceres ha buscado situarse como una candidatura con vocación europea, apoyos transversales y una idea fuerza: la cultura como herramienta de transformación, cohesión y proyección internacional.

La candidatura se ha movido dentro del marco que fija el Estado para elegir la ciudad española de 2031. Ese procedimiento establece una fase inicial de presentación y evaluación (preselección) y, después, una fase de selección final, con el trabajo de un jurado independiente y documentación en castellano e inglés.

En ese escenario, Cáceres ha utilizado 2025 para fortalecer lo esencial: el “cómo” (estructura y gobernanza), el “qué” (propuesta cultural) y el “con quién” (alianzas y apoyos). La lógica es clara: en una competición que no se decide solo por programación cultural, sino por impacto y relato europeo, el músculo institucional y la credibilidad del proyecto resultan tan determinantes como las actividades.

Un Consorcio para sostener la candidatura

La candidatura ha avanzado, además, en su arquitectura institucional. El proyecto se ha vehiculado a través del Consorcio Cáceres 2031, una figura creada para coordinar el trabajo técnico, ordenar la gobernanza y dar continuidad a la hoja de ruta.

El Consorcio ha reunido a administraciones con peso en la región (Ayuntamiento, Junta y diputaciones) y ha funcionado como herramienta para tomar decisiones operativas, buscar apoyos y planificar el despliegue de acciones de cara a 2026. Esa estructura ha servido también para reforzar la idea de candidatura “de ciudad” (y con vocación regional), evitando que el proyecto dependa solo de calendarios políticos o coyunturas puntuales.

Uno de los movimientos más simbólicos de 2025 ha sido la presentación del proyecto en Bruselas, un gesto con lectura doble: por un lado, la búsqueda de visibilidad en el corazón institucional europeo; por otro, la intención de subrayar que Cáceres quiere jugar la partida en clave comunitaria, no únicamente local.

En esa presentación, el equipo de la candidatura ha defendido un enfoque que mira a la conexión entre lo urbano y lo rural, la identidad territorial y la cultura como herramienta de “cuidado” y cohesión. En términos estratégicos, el mensaje ha perseguido diferenciar a Cáceres dentro de un mapa de candidaturas españolas muy competido: no solo “qué” propone, sino “desde dónde” lo propone y “para qué” lo propone.

El bidbook y los 129 apoyos

El gran hito de final de año ha sido el registro del bidbook, el documento que fija el relato, los ejes y la ambición del proyecto. No es un simple dosier: en candidaturas de este tipo funciona como “contrato” cultural y político, porque define objetivos, prioridades, alianzas y capacidad de ejecución.

Junto a ese paso, Cáceres ha comunicado un respaldo amplio materializado en 129 adhesiones de instituciones, entidades culturales, organizaciones y apoyos de carácter también internacional. Este tipo de respaldos no garantizan un resultado, pero sí suelen tener peso como indicador de tejido y red: hablan de capacidad para sumar, para cooperar y para sostener un programa europeo a varios años vista.

Con la documentación ya en marcha, el foco se ha desplazado a 2026 como año clave de activación. La candidatura ha fijado una agenda de trabajo que incluye la puesta en marcha de una Oficina de Activación Cultural y un presupuesto específico (cifrado en 550.000 euros para 2026) orientado a impulsar acciones, alianzas y programación de preparación.

En términos prácticos, esa etapa suele traducirse en proyectos piloto, ampliación de redes, implicación del sector cultural, participación ciudadana y refuerzo del relato europeo. La candidatura necesita demostrar no solo una buena idea, sino capacidad real de ejecución: que los compromisos bajan a proyectos concretos, que hay calendario, socios y mecanismos para medir impacto.

Cáceres compite por un título cultural, pero la partida se juega en varios tableros al mismo tiempo. Está el tablero europeo (proyección, alianzas, coherencia con prioridades comunitarias). Está el tablero estatal (comparación con otras ciudades españolas y evaluación del jurado). Y está el tablero local (implicación real del tejido cultural, social y económico para que el proyecto no sea solo institucional).

Con Bruselas, el bidbook y una red de apoyos ya formalizada, Cáceres ha buscado cerrar 2025 con una idea transmitida de forma constante: que el proyecto no se limita a organizar eventos, sino que aspira a transformar la ciudad desde la cultura. La carrera hacia 2031 continúa ahora con la presión de los plazos y con una pregunta de fondo que marcará los próximos meses: si la candidatura será capaz de convertir su relato en resultados tangibles y sostenidos que la sitúen por delante en la recta decisiva de 2026.