Las Carantoñas reivindican a la mujer como pilar de la tradición

Las Carantoñas, Fiesta de Interés Turístico Nacional que aspira al reconocimiento internacional, tiene este año a la mujer como protagonista. Las nueve trabajadoras del Centro Residencial de Mayores de Acehúche serán las mayordomas del Día de San Sebastián. Así lo ha anunciado esta mañana Benito Arias, alcalde de Acehúche, localidad donde los días 20 y 21 de enero se desarrolla una de las más misteriosas fiestas populares del país, cuya figura central son hombres vestidos con pieles de animales y con una máscara de piel y elementos como pimientos, orejas de animales o colmillos. Rinden honores a san Sebastián.

Benito Arias, alcalde de Acehúche, con la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, el presidente de la cofradía de San Sebastián, Gonzalo Lorenzo, y Salvador Calvo, cronista oficial, así como 'regaoras' y carantoñas. / JUAN JOSÉ VENTURA

El papel de la mujer

Benito Arias, en la presentación de Las Carantoñas en la Diputación de Cáceres esta mañana, ha destacado el papel de la mujer en la fiesta en la elaboración de dulces, la preparación del santo para la novena y como ‘regaoras’, encargadas de repartir el confeti al paso del santo durante la procesión, que hará una parada especial en el centro residencial de mayores. Precisamente, el alcalde, Benito Arias ha mostrado su deseo de que “ojalá en el futuro haya mujeres que se vistan de Carantoñas. A mí, personalmente, me encantaría”, explicó.

“Ahora que vivimos unos tiempos donde por ciertos sectores de la sociedad no se le da importancia ninguna a las mujeres, quiero reivindicar el papel tan importante y fundamental que desarrollan las mujeres en nuestra fiesta más importante. Nueve mujeres trabajadoras que desarrollan un trabajo yo creo de los más gratificantes que es cuidar a nuestros mayores han tomado la determinación de ser ellas las mayordomas. Les agradezco su valentía y determinación”, señala.

Otra de las novedades de esta edición de Las Carantoñas es que se ha redactado una normativa municipal específica sobre el lanzamiento de cohetes en la fiesta. Así, todos los que deseen participar en el lanzamiento de pirotecnia deberá estar registrado.

Benito Arias, alcalde de Acehúche, en la presentación. / Juan José Ventura

Más cerca del reconocimiento internacional

El alcalde Benito Arias ha recalcado el trabajo del consistorio en la mejora de la Fiesta de Interés Turístico Nacional. Por un lado, en la declaración del Interés Internacional, cuyo expediente se está redactando y que esperan tener listo en 2028. “Esperamos tener al menos 15 impactos en prensa internacional, aunque el mínimo exigido sea una decena”. También recordó que las Carantoñinas, en las que se fomenta la fiesta entre los más pequeños.

“Estoy en la completa seguridad de que vamos a conseguir el reconocimiento internacional. Reunimos todos los requisitos para lograrlo”, concluyó.

Existen para el alcalde acehucheño , dos momentos muy emotivos, que le hacen saltar las lágrimas en la fiesta. “Uno de ellos es la salida del santo por la puerta de la iglesia en medio de las salvas de los ‘tiraores’, y otro es la loa”.

Mamen Gómez, mayordoma junto a sus compañeras de la residencia de mayores. / Juan José Ventura

Mayordomas

Mamen Gómez, una de las mayordomas de la fiesta del 20 de enero, junto con sus compañeras de la residencia de mayores, ha señalado al respecto que “nos parecía un gesto muy bonito, ya que los usuarios no pueden vivir la fiesta de la misma manera que las demás personas. Y a fin de cuentas, hoy en día tenemos fiestas gracias a que a ellos nos las han ido retransmitiendo de generación en generación. ¡Qué menos que rendirles este pequeño homenaje trayendo la fiesta aquí para que puedan vivirla y disfrutarla de la manera que se merecen! Nos hemos sentido en todo momento apoyadas por la cofradía y por el ayuntamiento”, ha dicho.

Gonzalo Lorenzo, presidente de la Cofradía de San Sebastián. / Juan José Ventura

Por su parte, el presidente de la cofradía de San Sebastián, Gonzalo Lorenzo, añadió que “las carantoñas son una de las principales señas de identidad de Acehúche. Se trata de una tradición profundamente arraigada que ha sabido mantenerse viva gracias al esfuerzo, la implicación y la devoción de generaciones de vecinos y vecinas. No solo es una celebración populars sino una manifestación de fe, de historia y sentimiento colectivo. Este año desde la cofradía de San Sebastián queremos destacar de manera especial la figura de los mayordomos y mayordomas, cuyo papel resulta esencial para el desarrollo de la fiesta”.

Gonzalo recordó que ser mayordomo supone asumir una responsabilidad importante, pero sobre todo representa un gesto de generosidad y compromiso. “Abrir las puertas del hogar para acoger a nuestro santo patrón y mostrar públicamente el agradecimiento por todo lo que san Sebastián ha hecho y sigue haciendo por el pueblo”, dijo.

Finalmente, tomó la palabra el cronista oficial de Acehúche, Salvador Calvo, quien reseñó la tesis doctoral de Carlos Díaz Álvarez, quien recalca la relación entre las Carantoñas y los rituales paganos.