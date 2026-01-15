El Cefot, un pilar para Cáceres: "Cada vez que hay una jura de bandera se llenan los bares, los comercios y los hoteles"

La inminente visita del Rey Felipe VI al Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot 1) de Cáceres, donde presidirá la jura de bandera el próximo 24 de enero, ha vuelto a poner de relieve el papel que este histórico centro militar desempeña en la ciudad.

En general, los cacereños destacan su relevancia simbólica y social, al tiempo que reclaman una mayor proyección pública de los actos castrenses. "Me encantaría volver a ver una jura de bandera", comenta Antonia Guillén, quien recuerda con entusiasmo la única vez que presenció un desfile militar en la plaza Mayor: "Fue una maravilla", rememora.

Antonia Median / Jorge Valiente

Desde una perspectiva similar, Juanjo Matesanz lamenta que estas ceremonias no se celebren con más frecuencia en un espacio más céntrico y abierto a la ciudadanía, lo que permitiría una mayor afluencia de público y una repercusión más amplia, ya que los actos que se desarrollan en el Cefot suelen estar dirigidos principalmente a los familiares de los militares.

Activo para la ciudad

Los vecinos también reconocen la contribución del Cefot a la vida local. Martín Pacheco, quien realizó su servicio militar en Gran Canaria, subraya que la presencia de los soldados en las calles de Cáceres y la llegada de familiares durante las juras de bandera se traduce en un notable impulso para el dinamismo urbano: "Cada vez que hay una cita se llenan los bares, los comercios y los hoteles", señala, destacando así el beneficio directo que producen este tipo de actos.

Martín Pachecho / Jorge Valiente

Más allá de cifras o impactos medibles, algunos ponen en valor su significado simbólico. Para Matesanz, la decisión de ubicar el centro militar en la capital cacereña fue una elección plenamente acertada, tanto por la presencia de los soldados en formación como por el papel que proyecta sobre la ciudad.

Juanjo Matesanz / Jorge Valiente

Parte de su identidad local

Quienes han tenido ocasión de visitar el Cefot también ponen en valor la calidad y amplitud de sus instalaciones, precisando que está "bien dotado" y ubicado en un entorno adecuado, al sureste del casco urbano de Cáceres.

Otro aspecto relevante para los cacereños es que el centro forma parte de la identidad de la ciudad y debe permanecer en ella. Guillén recuerda que hace algunos años se planteó incluso trasladarlo, lo que provocó una manifestación ciudadana, dirigida por el carismático Raimundo Medina, en defensa de su permanencia en la capital cacereña.

En su opinión, aquella movilización refleja la importancia del recinto para la comunidad: "Ha estado siempre en Cáceres y no debería volver a plantearse su traslado", subraya. Así, entre tradición, simbolismo y vida cotidiana, el Cefot continúa siendo un referente para Cáceres, no solo como instalación militar, sino como parte viva de su identidad colectiva.