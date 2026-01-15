Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos

Cáceres acaba de poner en marcha una nueva promoción de viviendas en un lugar privilegiado de la ciudad: la avenida Virgen de la Montaña. El estudio cacereño Timmer y la constructora Antonio del Amo se han aliado para sacar adelante este proyecto y construir cuatro apartamentos. Estarán tres meses de obras (comenzaron el pasado lunes y estarán concluidas el próximo mes de marzo) si todo va según lo previsto.

Apartamentos

Los apartamentos van a tener dos dormitorios, un baño y un salón-cocina, además de trasteros. En total, van a disponer de 65 metros cuadrados. Se están construyendo en el bajo del inmueble que hace esquina entre la avenida Virgen de la Montaña y la calle Fernando Bravo, donde ha estado históricamente la tienda de moda infantil Pequeñines. Ese local se va a transformar por completo y en toda su extensión van a nacer las cuatro nuevas viviendas.

De estos cuatro apartamentos, que llevan proyectados desde el pasado verano (tal y como aparece en las infografías que publicaron en las redes sociales de Timmer), dos están ya reservados. "No hay vivienda hoy en día en Cáceres, y eso provoca que la gente quiera comprar los pisos que se vayan a construir cuanto antes. Hay muchas promociones que se van a construir en la ciudad, tanto públicas como privadas, pero se van a entregar en dos o tres años. No sabemos si en ese tiempo harán falta", explica José Antonio Merideño, gerente de Timmer.

Venta inmediata

Por ello ha optado por acometer esta obra a la mayor brevedad posible para su venta inmediata. Solicitaron el permiso de obras hace varios meses, pero hasta el pasado 7 de enero no lo recibieron. "Ahora todo es nuestro trabajo. No dependemos de nadie y eso hace que podamos trabajar deprisa", explica.

Nuevos apartamentos en Virgen de la Montaña / El Periódico Extremadura

Precio

Y en cuanto al precio, Merideño no tiene problema en señalar que el coste se encuentra en torno a los 180.000 euros. Para algunos puede resultar caro al tratarse de apartamentos, pero el privilegiado enclave en el que se ubicarán las viviendas justifica el coste: "Es una zona de expansión y que se está revalorizando mucho", señalan algunos vecinos de la zona.