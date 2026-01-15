Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peticiones de VoxManuel EspadaMicrovehículosPantanosSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

Disfruta de la música en vivo en el Boogaloo Club Cáceres con una nueva Jam Session este 15 de enero

La programación cultural incluye una Jam Session en el Boogaloo Club y la proyección de '13 días 13 noches' en la Filmoteca de Extremadura este invierno

Boogaloo Club en Cáceres.

Boogaloo Club en Cáceres. / Boogaloo Club.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Actividades para disfrutar de la ciudad este invierno.

Jam Session en 'Boogaloo Club' este 15 de enero

El próximo 15 de enero, el Boogaloo Club Cáceres acogerá una nueva Jam Session que tendrá lugar de 21:00 a 23:00 horas, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de la música en directo. El evento reunirá a músicos y público en un ambiente cercano y creativo, donde la improvisación y el talento serán los protagonistas de la noche.

El Boogaloo Club Cáceres es uno de los locales más emblemáticos de la escena musical de la ciudad, conocido por su apuesta constante por la música en vivo y por ofrecer un espacio acogedor tanto para artistas emergentes como consolidados. Su ambiente íntimo y su cuidada programación lo convierten en un punto de encuentro habitual para quienes buscan disfrutar de buena música y una experiencia cultural diferente.

La Filmoteca de Extremadura proyecta '13 días 13 noches' el 16 de enero

La Filmoteca de Extremadura acoge el próximo 16 de enero, de 19.30 a 21.00 horas, la proyección de la película 13 días 13 noches, dentro de su programación habitual de cine. La sesión tendrá lugar en su sede de Calle Rincón de la Monja, 6, ofreciendo al público una nueva oportunidad para disfrutar de cine de calidad en pantalla grande.

'13 días 13 noches' es un film de tono dramático que sumerge al espectador en una historia intensa marcada por la urgencia, la tensión y las decisiones límite. A lo largo de su metraje, la película retrata situaciones extremas vividas en un corto periodo de tiempo, poniendo el foco en el factor humano, el miedo, la esperanza y la capacidad de resistencia ante circunstancias adversas. Su narrativa directa y su carga emocional invitan a la reflexión sobre la realidad contemporánea y sus conflictos.

'13 Días 13 Noches'.

'13 Días 13 Noches'. / Diario de noticias.

La Filmoteca de Extremadura continúa así con su labor de difusión cultural, apostando por títulos que combinan valor artístico y contenido social, en un espacio ya consolidado como referencia para los amantes del cine en Cáceres.

La EEM abre inscripciones para los Cursos de Alpinismo Nivel 0 este invierno

Como al inicio de cada temporada invernal, la Escuela Extremeña de Montaña (EEM) de la FEXME lanza su oferta formativa en alpinismo con dos ediciones del Curso de Alpinismo Nivel 0: Iniciación al Alpinismo Invernal, uso de crampones y piolets, que se celebrarán los días 17 y 18 de enero.

Este curso está concebido como la puerta de entrada al mundo de la montaña invernal, proporcionando a los participantes los conocimientos y técnicas necesarias para disfrutar de este deporte con seguridad. Está dirigido tanto a personas que se inician en esta modalidad como a deportistas con experiencia previa que deseen refrescar conceptos y mejorar sus destrezas. Para participar, solo será necesario contar con ropa adecuada para la nieve y botas de montaña.

La formación combina contenidos teóricos, como el conocimiento del material específico, la planificación de salidas invernales o nociones básicas de meteorología, con una parte práctica centrada en la progresión con piolet y crampones y en técnicas de auto-detención. El curso cuenta con 8 plazas por edición, respetando la ratio recomendada de un instructor por cada ocho alumnos.

Noticias relacionadas y más

El precio es de 55 euros para federados FEXME y 75 euros para no federados, consolidándose como una excelente oportunidad para iniciarse de forma segura en el alpinismo invernal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
  2. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  3. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  4. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  5. Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
  6. Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
  7. De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres
  8. De las aulas de Cáceres a la crónica: Emilio Arroyo, el profesor que se jubila tras 37 años de docencia y se convierte en cronista

Un presupuesto de 12.813.000 pesetas para el 'Hospital de Niños Lisiados': la iniciativa de Cáceres en 1959

Un presupuesto de 12.813.000 pesetas para el 'Hospital de Niños Lisiados': la iniciativa de Cáceres en 1959

Disfruta de la música en vivo en el Boogaloo Club Cáceres con una nueva Jam Session este 15 de enero

Disfruta de la música en vivo en el Boogaloo Club Cáceres con una nueva Jam Session este 15 de enero

El Cefot, un pilar para Cáceres: "Cada vez que hay una jura de bandera se llenan los bares, los comercios y los hoteles"

El poemario 'Oxford Circus' de Gerardo Rodríguez Salas explora las identidades queer y LGTBIQ+ a través de la metáfora del circo

El poemario 'Oxford Circus' de Gerardo Rodríguez Salas explora las identidades queer y LGTBIQ+ a través de la metáfora del circo

La plaza Marrón de Cáceres ya tiene reparado su famoso e histórico arandel

La plaza Marrón de Cáceres ya tiene reparado su famoso e histórico arandel

El Festival Internacional 'Cáceres Irish Fleadh' opta a Mejor Festival, Promoción Turística y Fotografía en los Iberian Awards

El Festival Internacional 'Cáceres Irish Fleadh' opta a Mejor Festival, Promoción Turística y Fotografía en los Iberian Awards

El aeródromo, el futuro suelo industrial y la Capitalidad: las fechas que maneja Cáceres para sus grandes proyectos

El aeródromo, el futuro suelo industrial y la Capitalidad: las fechas que maneja Cáceres para sus grandes proyectos

Cáceres quiere pasos de peatones accesibles, pero ¿qué han hecho otras ciudades?

Cáceres quiere pasos de peatones accesibles, pero ¿qué han hecho otras ciudades?
Tracking Pixel Contents