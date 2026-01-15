Disfruta de la música en vivo en el Boogaloo Club Cáceres con una nueva Jam Session este 15 de enero

Actividades para disfrutar de la ciudad este invierno.

Jam Session en 'Boogaloo Club' este 15 de enero

El próximo 15 de enero, el Boogaloo Club Cáceres acogerá una nueva Jam Session que tendrá lugar de 21:00 a 23:00 horas, convirtiéndose en una cita imprescindible para los amantes de la música en directo. El evento reunirá a músicos y público en un ambiente cercano y creativo, donde la improvisación y el talento serán los protagonistas de la noche.

El Boogaloo Club Cáceres es uno de los locales más emblemáticos de la escena musical de la ciudad, conocido por su apuesta constante por la música en vivo y por ofrecer un espacio acogedor tanto para artistas emergentes como consolidados. Su ambiente íntimo y su cuidada programación lo convierten en un punto de encuentro habitual para quienes buscan disfrutar de buena música y una experiencia cultural diferente.

La Filmoteca de Extremadura proyecta '13 días 13 noches' el 16 de enero

La Filmoteca de Extremadura acoge el próximo 16 de enero, de 19.30 a 21.00 horas, la proyección de la película 13 días 13 noches, dentro de su programación habitual de cine. La sesión tendrá lugar en su sede de Calle Rincón de la Monja, 6, ofreciendo al público una nueva oportunidad para disfrutar de cine de calidad en pantalla grande.

'13 días 13 noches' es un film de tono dramático que sumerge al espectador en una historia intensa marcada por la urgencia, la tensión y las decisiones límite. A lo largo de su metraje, la película retrata situaciones extremas vividas en un corto periodo de tiempo, poniendo el foco en el factor humano, el miedo, la esperanza y la capacidad de resistencia ante circunstancias adversas. Su narrativa directa y su carga emocional invitan a la reflexión sobre la realidad contemporánea y sus conflictos.

'13 Días 13 Noches'. / Diario de noticias.

La Filmoteca de Extremadura continúa así con su labor de difusión cultural, apostando por títulos que combinan valor artístico y contenido social, en un espacio ya consolidado como referencia para los amantes del cine en Cáceres.

La EEM abre inscripciones para los Cursos de Alpinismo Nivel 0 este invierno

Como al inicio de cada temporada invernal, la Escuela Extremeña de Montaña (EEM) de la FEXME lanza su oferta formativa en alpinismo con dos ediciones del Curso de Alpinismo Nivel 0: Iniciación al Alpinismo Invernal, uso de crampones y piolets, que se celebrarán los días 17 y 18 de enero.

Este curso está concebido como la puerta de entrada al mundo de la montaña invernal, proporcionando a los participantes los conocimientos y técnicas necesarias para disfrutar de este deporte con seguridad. Está dirigido tanto a personas que se inician en esta modalidad como a deportistas con experiencia previa que deseen refrescar conceptos y mejorar sus destrezas. Para participar, solo será necesario contar con ropa adecuada para la nieve y botas de montaña.

La formación combina contenidos teóricos, como el conocimiento del material específico, la planificación de salidas invernales o nociones básicas de meteorología, con una parte práctica centrada en la progresión con piolet y crampones y en técnicas de auto-detención. El curso cuenta con 8 plazas por edición, respetando la ratio recomendada de un instructor por cada ocho alumnos.

El precio es de 55 euros para federados FEXME y 75 euros para no federados, consolidándose como una excelente oportunidad para iniciarse de forma segura en el alpinismo invernal.