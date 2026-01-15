Expropiación de terrenos en Cáceres para ampliar la explotación de ‘La Pedregosa’

La Junta de Extremadura ha iniciado el procedimiento de expropiación forzosa y urgente de casi 15 hectáreas de terreno en el término municipal de Cáceres para garantizar la continuidad de la actividad de la cantera de áridos 'La Pedregosa', una explotación a cielo abierto dedicada a la extracción de materiales para la construcción.

Sevilla-Nevado, titular de la concesión

La medida responde a una solicitud presentada por la empresa Áridos Sevilla Nevado, S.L.U., titular de la concesión de explotación, y afecta a una superficie de 14,91 hectáreas (149.100 metros cuadrados) correspondientes a la parcela catastral 192 del polígono 26, incluida en una finca registral del municipio.

Aunque se trata de una cantera, la actividad se encuadra legalmente como explotación minera, de acuerdo con la Ley de Minas. Esta consideración permite a la administración declarar la utilidad pública del proyecto y aplicar el procedimiento de urgencia previsto en la Ley de Expropiación Forzosa , lo que agiliza la ocupación de los terrenos necesarios para la extracción, las instalaciones y los servicios asociados.

Una explotación con recorrido administrativo

La cantera “La Pedregosa” cuenta con una concesión minera oficial otorgada tras años de tramitación administrativa. En el pasado, el proyecto pasó por fases de investigación de recursos, autorizaciones técnicas y la aprobación de un plan de restauración ambiental, exigido para este tipo de explotaciones. Como otras canteras del entorno de Cáceres, su actividad ha generado históricamente debate por su impacto territorial y ambiental.

La Junta ha abierto ahora un periodo de información pública de 15 días hábiles, durante el cual los propietarios de los terrenos afectados o las personas con derechos económicos sobre ellos podrán presentar alegaciones por escrito. No obstante, estas reclamaciones solo podrán referirse a la corrección de posibles errores en la identificación de los bienes o de los titulares, y no al fondo de la expropiación.

Con este trámite, la Administración autonómica avanza en la consolidación legal del suelo necesario para la actividad extractiva, un paso clave para la continuidad de la cantera en el término municipal de Cáceres.