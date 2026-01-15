El Festival Internacional 'Cáceres Irish Fleadh' opta a Mejor Festival, Promoción Turística y Fotografía en los Iberian Awards

El Festival Internacional Cáceres Irish Fleadh ha logrado un hito histórico al recibir tres nominaciones en la décima edición de los Iberian Festival Awards 2026, los galardones más prestigiosos de la industria de festivales en la Península Ibérica. La organización de Talkfest ha hecho pública la lista de nominados, situando al evento cacereño como uno de los grandes protagonistas del panorama cultural gracias a su calidad artística, su impacto visual y su capacidad para atraer turismo.

La gala de entrega de los premios se celebrará el 14 de marzo de 2026 en el Coliseu Micaelense de Ponta Delgada (Azores, Portugal), un escenario emblemático que refuerza el carácter internacional de estos galardones.

Nominaciones del Cáceres Irish Fleadh:

Mejor Festival de Mediano Formato (Best Medium-Sized Festival). Esta categoría reconoce la excelencia global del evento. La nominación destaca la singularidad del Irish Fleadh, capaz de combinar música folk de primer nivel con el entorno patrimonial de Cáceres, creando una atmósfera única de hermandad y calidad organizativa que convierte la Ciudad Monumental en un escenario vivo. Mejor Promoción Turística (Best Touristic Promotion). Otorgada por un jurado profesional, esta candidatura reconoce la capacidad del festival para proyectar la imagen de Cáceres a nivel internacional y atraer visitantes nacionales e internacionales. El premio subraya el impacto económico y mediático positivo del evento, así como su papel en la desestacionalización del turismo regional. Mejor Fotografía de Festival (Best Festival Photo). Esta nominación pone en valor la estética y la narrativa visual del festival. La fotografía seleccionada, obra de Carlos Gil, actual fotógrafo de El Periódico de Extremadura, captura desde la intimidad de una session improvisada en una plaza hasta la energía de los grandes conciertos, reflejando la magia que convierte al Fleadh en un evento visualmente único.

18,19 y 20 de septiembre

El Cáceres Irish Fleadh, que este año se celebrará los días 18, 19 y 20 de septiembre, se ha consolidado como uno de los eventos de música irlandesa más importantes del sur de Europa. Más allá de los conciertos, el festival destaca por su carácter participativo, llenando las calles de sesiones improvisadas, talleres de baile y música, y actividades familiares. Su celebración en un entorno Patrimonio de la Humanidad le confiere una identidad única, fusionando la cultura irlandesa con la historia extremeña.