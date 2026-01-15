Presentación en el Hilton de Godoy
Una gominola inspirada en la gorra montermoseña refuerza la promoción turística de Cáceres
Las ideas más originales a veces nacen de una conversación informal. Eso fue exactamente lo que ha ocurrido este jueves en el Hotel Hilton Palacio Godoy, escenario de la presentación oficial de la gominola de la gorra montermoseña, un producto que une tradición, creatividad y promoción turística bajo el sello de El Reino de las Chuches.
La historia se remonta a una visita anterior de María Ángeles Sánchez, responsable de la empresa, al propio hotel con motivo de una exposición. En aquel encuentro, una charla distendida con Fernando Palazuelos, propietario del establecimiento, derivó en un reto inesperado: crear una gominola inspirada en la gorra montermoseña, una de las señas de identidad más reconocibles del traje tradicional.
Lo que en un principio parecía una idea complicada terminó convirtiéndose en un proyecto ilusionante. “Las gominolas no se hacen de manera artesanal, sino a partir de moldes ya existentes”, explica Sánchez. Sin embargo, lejos de desistir, decidió investigar a fondo la historia de la gorra y del traje tradicional, documentarse y buscar a los profesionales adecuados para dar forma a un molde completamente nuevo.
Tras numerosos contactos y llamadas a especialistas, el proyecto encontró el apoyo de una empresa dedicada a la fabricación de moldes personalizados. El resultado fue una gominola que reproduce fielmente la emblemática gorra montermoseña, un detalle que fascinó al equipo creativo y que terminó dando identidad propia al producto.
La gominola, ya patentada por El Reino de las Chuches, se presentó precisamente en el lugar donde surgió la idea, cerrando así un círculo cargado de simbolismo. “Había muchos productos representativos, pero no existía nada dulce dedicado a la gorra montermoseña”, señaló Sánchez durante el acto, destacando el valor cultural de la iniciativa.
Más allá de su atractivo gastronómico, el nuevo dulce nace con una clara vocación promocional. Se comercializará en todas las tiendas de El Reino de las Chuches, en instituciones y como artículo promocional en acciones turísticas. Además, formará parte de la oferta que se llevará a FITUR y estará disponible para hoteles, turistas y eventos como congresos.
De este modo, la tradición local da el salto al mundo del turismo y el marketing desde una perspectiva diferente y original. Una pequeña gominola que concentra historia, identidad y un sabor pensado para viajar más allá de las fronteras del municipio.
