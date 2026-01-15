“Mientras llueve, el edificio se cae”: la denuncia vecinal contra el Ayuntamiento de Cáceres de una residente en Aldea Moret

Goteras, humedades y zonas comunes en mal estado. Ese es, según sus vecinos, el día a día de un edificio de la calle Río Vístula, en el barrio de Aldea Moret. La situación ha llegado este jueves al pleno municipal del Ayuntamiento de Cáceres, con respuesta incluida del alcalde.

Abandono

Una residente del edificio ha intervenido en el pleno de Cáceres para denunciar la situación de abandono de los pisos de propiedad municipal vacíos, y ha instado al alcalde, Rafael Mateos, a que el ayuntamiento haga frente al pago de las cuotas; algo que el regidor ha negado; al igual que ha negado el abandono municipal y ha atribuido las reparaciones a la comunidad de vecinos, ya que “no todos los pisos del bloque son de propiedad municipal”.

La portavoz vecinal María Escarmena Piris ha explicado que en el inmueble residen unas 15 familias que sí han escriturado sus viviendas, mientras que varias de las que pertenecen al Ayuntamiento “permanecen cerradas tras la renuncia a la vivienda social”. Según ha señalado, esta situación está provocando un progresivo deterioro del edificio.

María Escarmena en el pleno de este jueves. / EP

Estado "muy deficiente"

Escarmena ha descrito un estado general “muy deficiente, con goteras y humedades procedentes de la cubierta”, además de problemas en el garaje, el cuarto de contadores y los accesos al bloque. Ha subrayado que la comunidad no puede afrontar las reparaciones necesarias porque existen demasiados pisos vacíos que “no contribuyen a los gastos comunes”.

También ha denunciado que desconocen quiénes son todos los propietarios, lo que impide realizar obras en elementos comunes como la cubierta. “Mientras tanto sigue lloviendo y el edificio se deteriora”, ha lamentado, acusando a los distintos gobiernos municipales de un “abandono sistemático” de los bloques de viviendas sociales del barrio.

Asimismo, ha trasladado esta situación al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), junto con la falta de accesibilidad del edificio, en el que viven varias personas mayores con problemas de movilidad. En relación con la fachada, ha explicado que se les ha pedido un informe técnico tras el colapso de otro inmueble cercano, pero han presentado alegaciones por no disponer de recursos económicos para encargarlo ni contar con un administrador de fincas.

Por todo ello, Escarmena ha solicitado la intervención del consistorio y ha recordado que Aldea Moret es un barrio “con especiales dificultades sociales”, apelando a la necesidad de aplicar criterios de equidad en la gestión municipal.

Respuesta del alcalde

En su respuesta, el alcalde ha asegurado que el edificio no es de titularidad municipal en su conjunto y que el consistorio solo es propietario de algunas viviendas, defendiendo que las cuotas de comunidad correspondientes están pagadas y que, en caso contrario, se abonarán al recibir los recibos.

Mateos ha insistido en que algunas de las viviendas mencionadas no son municipales, aunque no estén escrituradas, y ha aludido a un informe técnico de diciembre de 2024 que atribuye las humedades a elementos comunes (cuya reparación corresponde a la comunidad).

Finalmente, ha recordado que la actuación en otro bloque de la zona se debió a una situación de emergencia por riesgo de colapso y ha defendido el trato preferente dado, en referencia a la actuación subsidiaria para reparar un edificio en la calle Río Tíber para lo que se contrató de urgencia la obra de reparación de la fachada, que presentaba “graves problemas estructurales y un riesgo para la seguridad de las personas y del viario público”.