Un acto de fe
María Guardiola muestra su amor a la Virgen de la Montaña y entrega el manto 209 de su colección: "La patrona de Cáceres es abrazo, consuelo y esperanza"
Confeccionado por Marisa Antequera, la presidenta en funciones de la Junta fue la encargada de entregarlo y tuvo la oportunidad de ver en primera persona el cambio de manto
"De las manos y del corazón de Marisa Antequera nace este manto, ofrecido con mucho amor a nuestra 'Cacereña bonita'". María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, hizo entrega este miércoles del manto número 209 de la colección de la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, en un acto íntimo donde estuvo acompañada de la junta de gobierno de la cofradía y las camareras de ornato.
La confección del manto se ha realizado en color rosa palo, lleva pasamanería y perlas. Guardiola tuvo la oportunidad, tras entregar el manto, de participar en el acto de bendición por parte del capellán del santuario, Ángel David Martín, y fue invitada por parte de los directivos a permanecer durante el cambio de manto, que coincidió justo con el momento de su visita. Fue en torno a las 17.30 horas.
"Orgullo"
"No hay mayor orgullo que entregárselo y pedirle por todos los extremeños a quien es abrazo, consuelo y esperanza para tantas familias. Gracias, Marisa, por este regalo, muestra de tradición y respeto hacia la Virgen de la Montaña", expresó la presidenta en funciones a través de sus redes sociales.
La directiva de la cofradía cuenta que fue un acto íntimo en el que apenas participaron unas diez personas. "Estábamos expectantes y María (Guardiola) se mostró muy emocionada. No sabíamos si finalmente podría acudir porque, en el momento en que se encuentra, a lo mejor podía tener una urgencia y no podía acudir. Finalmente sí, pero lo confirmaron de forma definitiva a penas una hora y media antes", señalan.
Marisa Antequera
El manto fue confeccionado por Marisa Antequera, una mujer de 82 años que ya ha creado más de 50 para la patrona de la ciudad, a quien le tiene una gran devoción: "Los hay de todos los tipos, la variedad es enorme. Ojalá que la Virgen le proteja las manos y la salud para que siga enviando muchos más", indica el mayordomo, Joaquín Floriano.
María Guardiola no duda en mostrar su pasión y amor por la Virgen de la Montaña. Durante la jornada de reflexión previa a las elecciones del pasado 21 de diciembre, visitó el santuario e hizo entrega a la patrona de un ramo de flores.
