Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Obituario

Muere en Cáceres la aristócrata María Teresa Iturralde, viuda del marqués de Ureña y conde de Saucedilla

Su funeral tendrá lugar este viernes en la parroquia de San Juan y será enterrada en el cementerio de Arroyo de la Luz

Cementerio de Arroyo de la Luz, donde será enterrada.

Cementerio de Arroyo de la Luz, donde será enterrada. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Ha muerto en la ciudad de Cáceres la aristócrata María Teresa Iturralde Toromo, marquesa viuda de Ureña y esposa del conde de Saucedilla, Joaquín Silos Millán. La mujer, que residía en la zona de San Pedro de Alcántara, ha fallecido a la edad de 96 años este 15 de enero.

Su misa funeral va a celebrarse en la parroquia de San Juan de Cáceres y posteriormente su cuerpo se trasladará al cementerio de Arroyo de la Luz para su cristiana sepultura.

María Teresa y Joaquín tuvieron siete hijos: María Teresa, Myriam, Cristina, Asunción, Fernando, Luis y Joaquín, este último ya fallecido. Además, ya tenían nietos y biznietos.

Joaquín, su marido, desciende Juan Antonio de Molina y Oviedo, el primer marqués de Ureña, así como de Gaspar Molina y Zaldívar. Ella, María Teresa, es nieta de Elías Tormo, miembro de distintos gobiernos durante el siglo XX como ministro de Instrucción Pública y Bellas artes entre 1930 y 1931 y procurador en las Cortes franquistas entre 1949 y 1952.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
  2. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  3. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
  4. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  5. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  6. Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
  7. Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
  8. De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres

Una gominola inspirada en la gorra montermoseña refuerza la promoción turística de Cáceres

Una gominola inspirada en la gorra montermoseña refuerza la promoción turística de Cáceres

Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I

Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I

Muere en Cáceres la aristócrata María Teresa Iturralde, viuda del marqués de Ureña y conde de Saucedilla

Muere en Cáceres la aristócrata María Teresa Iturralde, viuda del marqués de Ureña y conde de Saucedilla

Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos

Nueva construcción de vivienda en plena avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: tres meses de obras para crear cuatro apartamentos

Las Carantoñas reivindican a la mujer como pilar de la tradición

Las Carantoñas reivindican a la mujer como pilar de la tradición

“Mientras llueve, el edificio se cae”: la denuncia vecinal contra el Ayuntamiento de Cáceres de una residente en Aldea Moret

“Mientras llueve, el edificio se cae”: la denuncia vecinal contra el Ayuntamiento de Cáceres de una residente en Aldea Moret

Cáceres ya conoce el camino para lograr la Capitalidad: ocho rivales, primer corte en marzo y la ciudad vencedora, en diciembre

Un piso a estrenar en Nuevo Cáceres sale al mercado por 166.500 euros

Un piso a estrenar en Nuevo Cáceres sale al mercado por 166.500 euros
Tracking Pixel Contents