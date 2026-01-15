Obituario
Muere en Cáceres la aristócrata María Teresa Iturralde, viuda del marqués de Ureña y conde de Saucedilla
Su funeral tendrá lugar este viernes en la parroquia de San Juan y será enterrada en el cementerio de Arroyo de la Luz
Ha muerto en la ciudad de Cáceres la aristócrata María Teresa Iturralde Toromo, marquesa viuda de Ureña y esposa del conde de Saucedilla, Joaquín Silos Millán. La mujer, que residía en la zona de San Pedro de Alcántara, ha fallecido a la edad de 96 años este 15 de enero.
Su misa funeral va a celebrarse en la parroquia de San Juan de Cáceres y posteriormente su cuerpo se trasladará al cementerio de Arroyo de la Luz para su cristiana sepultura.
María Teresa y Joaquín tuvieron siete hijos: María Teresa, Myriam, Cristina, Asunción, Fernando, Luis y Joaquín, este último ya fallecido. Además, ya tenían nietos y biznietos.
Joaquín, su marido, desciende Juan Antonio de Molina y Oviedo, el primer marqués de Ureña, así como de Gaspar Molina y Zaldívar. Ella, María Teresa, es nieta de Elías Tormo, miembro de distintos gobiernos durante el siglo XX como ministro de Instrucción Pública y Bellas artes entre 1930 y 1931 y procurador en las Cortes franquistas entre 1949 y 1952.
