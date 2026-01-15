La opinión de Corvillo: Cáceres 2031, cuando la ciudad se convierte en pregunta europea

En 2031, si la candidatura prospera, en alguna oficina de turismo de Alemania, Polonia o Finlandia alguien podría preguntar: «¿Y por qué este año toca Cáceres como Capital Europea de la Cultura?». Esa pregunta aún pertenece al futuro, y ahí está el interés: una candidatura obliga a convertir una intuición local en un relato europeo con método, compromisos y proyección.

La Capital Europea de la Cultura no es un título ornamental. Europa exige un programa cultural específico para el año, con dimensión europea, participación ciudadana, cooperación con otros territorios y una estrategia que deje efectos visibles después. En España, el procedimiento se articula en dos fases y se evalúa por un comité de expertos, con entrevistas y documentación técnica.

El contexto competitivo está definido. En esta edición concurren alrededor de una decena de ciudades españolas, con proyectos ya presentados. A comienzos de 2026 se conocerá una primera criba y pasarán a la siguiente fase hasta cuatro candidaturas. Esa preselección no decide el ganador, pero cambia el ritmo: obliga a afinar el bidbook, sostener alianzas y demostrar capacidad real de ejecución. La designación definitiva se sitúa más adelante, con 2027 como horizonte del veredicto final.

Capital Europea de la Cultura. / El Periódico Extremadura

Cáceres compite con una arquitectura propia. Ayuntamiento, Junta de Extremadura y Diputaciones impulsan el Consorcio Cáceres 2031 para sostener la candidatura, ordenar la gobernanza y coordinar programación, inversiones y comunicación bajo una dirección común. Esta estructura importa porque la capitalidad exige continuidad durante años y responsabilidades claras.

La pregunta interesante ya no es administrativa, es sustantiva: ¿qué ofrece Cáceres a Europa si logra el título? De entrada, un patrimonio que no necesita presentación. La Ciudad Monumentaldeja de ser postal y se convierte en experiencia. Pero una candidatura sólida debe conectar ese legado con creación contemporánea, industrias culturales, educación, ciencia, gastronomía, tecnología y nuevas formas de participación social.

Por su escala de ciudad intermedia, Cáceres puede ensayar modelos de movilidad amable, gestión del patrimonio compatible con vida vecinal, programas educativos sostenidos y proyectos que miren también a la provincia y a Portugal. Y, sobre todo, puede demostrar algo que el comité valorará con lupa: que la candidatura pertenece a la ciudad, con vecinos, creadores, asociaciones y empresas empujando en la misma dirección.

Si ese movimiento cuaja, el proyecto ya habrá cumplido una parte esencial de su función. Luego llegará el veredicto. Y, si Europa elige Cáceres, la respuesta a la pregunta de 2031 debería ser sencilla: porque la ciudad supo convertir la cultura en una forma práctica de imaginar juntos el futuro.