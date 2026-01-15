Un piso a estrenar en Nuevo Cáceres sale al mercado por 166.500 euros

El mercado inmobiliario de Cáceres continúa ofreciendo oportunidades interesantes para quienes buscan vivienda o inversión en zonas consolidadas de la ciudad. Un piso completamente reformado en Nuevo Cáceres y una casa independiente en la zona Seminario se presentan como dos ofertas destacadas por su ubicación, funcionalidad y atractivo dentro de la actual oferta residencial.

Piso a estrenar en Nuevo Cáceres por 166.500 euros

Dormitorio piso en Nuevo Cáceres / Tucasa.com

En pleno barrio de Nuevo Cáceres se encuentra este piso de 97 metros cuadrados construidos que sale al mercado por 166.500 euros. La vivienda ha sido reformada íntegramente y se entrega a estrenar, una característica muy valorada por los compradores que buscan entrar a vivir sin necesidad de realizar obras.

El inmueble cuenta con tres dormitorios, todos ellos con armarios empotrados vestidos, dos baños completos —uno en suite— y un amplio salón-comedor que destaca por su luminosidad. La cocina, moderna y totalmente equipada, junto con las nuevas instalaciones eléctricas y de fontanería, aportan confort, eficiencia y tranquilidad a largo plazo.

Situado en una zona con todos los servicios a su alcance, como supermercados, centros educativos, transporte público y zonas verdes, el piso dispone además de ascensor y aire acondicionado. Se trata de una opción especialmente atractiva para familias o compradores que valoran el diseño actual y una ubicación consolidada con alta demanda.

Casa independiente en la zona Seminario por 155.000 euros

Casa en Seminario, Cáceres / Tucasa.com

En la zona Seminario, una de las áreas más tranquilas y demandadas de Cáceres, se ofrece esta casa independiente por 155.000 euros. La vivienda cuenta con 114 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas, además de un patio interior privado que aporta un espacio exterior muy valorado en entornos urbanos.

Con seis habitaciones y dos baños completos, la casa destaca por su amplitud y versatilidad, adaptándose tanto a un uso residencial familiar como a distintos proyectos de inversión. La distribución funcional, la luz natural y las vistas despejadas desde la planta superior refuerzan el atractivo del inmueble.

La cercanía al centro histórico, la disponibilidad de servicios esenciales y el entorno residencial convierten a esta vivienda en una oportunidad interesante para quienes buscan espacio, ubicación y múltiples posibilidades de uso en una misma propiedad.

Ambas ofertas reflejan el buen momento del mercado inmobiliario en Cáceres, con viviendas que reúnen ubicación, calidad y funcionalidad. Tanto el piso reformado de Nuevo Cáceres como la casa independiente del Seminario se presentan como opciones sólidas y atractivas para quienes desean adquirir una propiedad con garantías en la ciudad.