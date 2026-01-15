Reparación
La plaza Marrón de Cáceres ya tiene reparado su famoso e histórico arandel
Una conductora ebria provocó un estrepitoso accidente el pasado mes de octubre y destrozó el espacio
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado el famoso e histórico arandel de la plaza Marrón, que por fin ha sido reparado después de que una conductora ebria lo destrozase al sufrir un aparatoso accidente con su vehículo. Fue el propio regidor quien, tras visitar el espacio, lo ha hecho público.
"Espero que la próxima vez que se vea afectado sea ya por la remodelación de todo el entorno que tenemos previsto ejecutar", indicó Mateos en sus redes sociales, refiriéndose a la gran reforma que se prevé en el entorno de la plaza Marrón y la parte alta de Camino Llano.
Lo que ocurrió
El pasado 31 de octubre fue la noche en la que se produjo este accidente. Un vehículo mixto conducido por una conductora que dio positivo en alcohol volcó a escasos metros de la entrada a la ciudad monumental y provocó una estrepitosa estampa que asustó a los vecinos.
La furgoneta cayó desde el arandel de la subida hacia la cuesta de Santa Bárbara hacia la plaza Marrón (donde está la Churrería Ruiz) y quedó inmovilizada en la zona de los aparcamientos para discapacitados ubicada en la parte superior del entorno. No hubo daños personales, pero sí al mobiliario urbano. Hubo que avisar a la brigada de obras del consistorio para la reparación del arandel, que finalmente se ha prolongado durante unos dos meses y medio.
