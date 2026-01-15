El poemario 'Oxford Circus' de Gerardo Rodríguez Salas explora las identidades queer y LGTBIQ+ a través de la metáfora del circo

El poeta y catedrático de Literatura Inglesa y Estudios de Género Gerardo Rodríguez Salas ha sido reconocido con el Premio Marpoética 2025 por su último poemario, Oxford Circus. El autor estuvo el pasado lunes en Badajoz y este miércoles ha pasado por Cáceres, donde presentó el libro en el espacio cultural La lente y el pincel junto a los poetas Dionisio López y Emilia Oliva.

La presentación de Oxford Circus continuará en las próximas semanas en Granada y Madrid. Rodríguez Salas, dos veces finalista del Premio Andalucía de la Crítica, propone en este poemario un recorrido marcado por la metáfora del circo y el nomadismo para adentrarse en las identidades contemporáneas, especialmente las queer y LGTBIQ+, uno de los ejes centrales de su obra.

Espacio a las identidades marginales

"El título del libro puede resultar un poco engañoso. Se llama Oxford Circus, pero en realidad forma parte del propio juego del poemario. La idea es llevar al lector a un lugar que, en el fondo, es un no lugar. Lo que quiero es dar espacio a todas esas identidades marginales que nunca han tenido cabida en los centros. El circo funciona como metáfora de identidades que están siempre en movimiento, de un nomadismo constante. Son cuerpos e identidades que parecen estar ahí solo para entretener: el público llega, las mira, se marcha, y el espectáculo se acaba. No forman parte del centro social, sino que permanecen siempre desplazadas, yendo de un lado a otro. Desde esa metáfora del circo y del nomadismo me adentro sobre todo en las identidades queer y LGTBIQ+, en todo lo que se ha considerado periférico. Lo queer, entendido tradicionalmente como algo raro, lo transformo en el libro en flores genuinas de otro tiempo, que acaban ocupando todo el protagonismo del poemario".

Celebración de la diversidad

A través de la metáfora del circo, el autor invita al público lector a adentrarse en un espacio de identidades fluidas que va más allá del mero entretenimiento, con la intención de comprender de dónde vienen y hacia dónde se dirigen. En el poemario traza una genealogía especialmente vinculada a las identidades LGTBIQ+, recuperando un pasado marcado por la violencia y el rechazo para transformarlo en una celebración de la diversidad, siempre bajo la imagen del circo como símbolo de extranjería y desplazamiento.

'Oxford Circus', poemario escrito por Gerardo Rodríguez Salas. / Cedida

Este juego con las identidades se traslada también a la forma del libro: versos que se quiebran, palabras que se fragmentan y se recomponen, y una estructura que rehúye los formatos rígidos de la norma. Todo ello contribuye a crear una sensación de fluidez, tanto estética como identitaria, que convierte a Oxford Circus en un poemario especialmente lúdico y dinámico.

Falta de referentes

"Me quedo con esa idea de la fiesta de la diversidad. Desde el colectivo siempre hemos escrito para reivindicar la memoria histórica, que para mí es fundamental, pero en este libro destaco sobre todo la luminosidad de esa celebración: cómo todas esas identidades se unen para formar un circo que no es solo diversión, sino una identidad construida y reivindicada. También me parece clave la necesidad de hacer las paces con nuestras propias identidades, tantas veces limitadas. Pienso, por ejemplo, en las infancias y adolescencias queer, a las que se les robó la posibilidad de reconocerse por falta de referentes. Hoy la situación está cambiando, aunque no tanto como parece. Para mí, la poesía y en este caso este libro, es una forma de crear ese pasado que no pudo ser, de reconciliarse con esas identidades y ofrecerles la luz, la comunidad y la luminosidad que no pudieron tener en su momento".