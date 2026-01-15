Un presupuesto de 12.813.000 pesetas para el 'Hospital de Niños Lisiados': la iniciativa de Cáceres en 1959

En abril de 1959, frente al Seminario Mayor de Cáceres, quedó proyectada la construcción del 'Hospital de Niños Lisiados', una iniciativa impulsada por la Fundación Fernández Valhondo Calaff. El futuro centro asistencial estaría regido por los Hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y contaría con un presupuesto para las obras que ascendía a 12.813.000 pesetas, una cifra significativa para la época.

La moda del momento: cinturones y materiales rayados

La noticia se conoció en plena primavera, cuando la ciudad vivía entre expectativas de progreso y los signos cotidianos de aquellos años. En las calles, la moda del momento se dejaba ver en cinturones y materiales rayados, detalles que acompañaban un tiempo de cambios en el que la atención a la infancia más vulnerable comenzaba a ocupar un lugar destacado en los proyectos sociales y sanitarios de Cáceres.