Rechazo plenario a gravar el IBI a las viviendas desocupadas “sin justificación” en Cáceres

El pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Cáceres ha tumbado la moción del Grupo Municipal Socialista (GMS) de incorporar a la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un gravamen extraordinario para las viviendas “permanentemente desocupadas de forma injustificada”, como herramienta para “movilizar vivienda vacía y facilitar el acceso a la ciudadanía”, incluido en un texto centrado en el derecho a la vivienda.

Choque del PSOE con todos los grupos

El PSOE se ha quedado solo en la iniciativa, debatida este jueves, que ha contado con el rechazo de PP, Vox y Unidas Podemos (UP). La portavoz del GMS, Belén Fernández, ha defendido que la moción incluía “medidas concretas que afectan directamente a la vida de los cacereños y cacereñas” y ha lamentado que el resto de grupos haya rechazado propuestas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de encarecimiento del alquiler.

Votación en el pleno de este jueves. / Jorge Valiente

El texto socialista hacía referencia, además del gravamen a las viviendas vacías, la elaboración de un plan municipal de vivienda y suelo, la rehabilitación de viviendas municipales para destinarlas al alquiler asequible, la adquisición del edificio de Trinitarias con ese mismo fin (un tema que se arrastra desde la anterior legislatura).

También, la regulación de los apartamentos turísticos (mediante una ordenanza que también se arrastra de la anterior legislatura y no se ha sacado adelante) y la aplicación de la legislación estatal para iniciar el procedimiento de declaración de Cáceres como zona tensionada.

Intervencionismo

Durante el debate, el concejal de Urbanismo, Tirso Leal (PP), ha argumentado el rechazo del equipo de Gobierno señalando que el principal problema es “la falta de oferta” y que medidas fiscales o de control “penalizan a los propietarios y generan inseguridad jurídica”.

Ha defendido que el ayuntamiento ya está actuando mediante la promoción de nueva vivienda, la cesión de solares, la rehabilitación de inmuebles municipales y la modificación del planeamiento para facilitar proyectos como el de Trinitarias.

Desde Vox, su portavoz, Eduardo Gutiérrez, ha rechazado la moción al considerar que supone “más intervencionismo y más presión fiscal” y ha advertido de que penalizar a los propietarios “reduce la oferta de alquiler y encarece aún más los precios”. Vox ha defendido un modelo basado en la seguridad jurídica, la bajada de impuestos y el impulso a la iniciativa privada como vía para facilitar el acceso a la vivienda.

Choque PSOE-Podemos

Por su parte, el edil de UP Álvaro Jaén también ha rechazado la moción, aunque desde una posición crítica tanto con el PSOE como con el PP. Y ha señalado que la moción es “insuficiente y contradictoria”. Y ha reprochado a los socialistas que planteen medidas “sin un compromiso claro de inversión pública sostenida ni un parque de vivienda pública realmente estructural”.

Además, Jaén ha afeado al GMS que “haya regalado los votos al PP con el presupuesto”, en referencia al acuerdo de 2025, y “con cuestiones tan importantes como la vivienda, para luego decir -oh, sorpresa- que no cumplen lo pactado; y es que la derecha no hace prisioneros”.

En el turno de cierre, Fernández ha lamentado que el PSOE se haya quedado solo en la votación y ha afirmado que el pleno “ha perdido una oportunidad para situar el derecho a la vivienda en el centro de la acción política municipal”.