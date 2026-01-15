Trump protagonista en el pleno de Cáceres: rechazo a la declaración de persona ‘non grata’

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado (con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE) este jueves la moción presentada por Unidas Podemos (UP) para declarar persona ‘non grata’ al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo texto también incluía reafirmar el compromiso institucional con el derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el multilateralismo.

Vox se ha posicionado de manera tajante en contra de la propuesta, calificándola de gesto “propagandístico, inútil y ridículo”

Debate candente

El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha presentado una enmienda a la moción, que originalmente planteaba cuestionar el papel de la OTAN y la actuación de Estados Unidos. La enmienda del PSOE proponía instar al Gobierno de España a actuar dentro del marco de la OTAN utilizando los mecanismos políticos y diplomáticos previstos.

El Grupo Socialista durante el pleno. / Jorge Valiente

En su defensa, la edil del GMS Beatriz Cercas ha subrayado que la propuesta no tenía “carácter partidista”, sino que buscaba “defender principios básicos del derecho internacional, la soberanía de los Estados y la resolución pacífica de los conflictos”.

No obstante, el GMS no ha centrado su intervención en Trump específicamente, sino que ha enfatizado la defensa del derecho internacional y del multilateralismo. El grupo ha subrayado la importancia de “rechazar conductas que han vulnerado la soberanía de los Estados” y ha advertido sobre el “riesgo de normalizar actuaciones unilaterales de líderes internacionales que actúan al margen de las normas comunes”.

"Propaganda", según Vox

Vox se ha posicionado de manera tajante en contra de la propuesta, calificándola de gesto “propagandístico, inútil y ridículo”. El edil Francisco Flores ha argumentado que declarar persona ‘non grata’ a un líder extranjero “no aporta beneficios a la ciudad ni a sus vecinos” y que UP “solo ha buscado visibilidad mediática”. Además, ha denunciado una “doble vara de medir por no extender esta condena a otros dirigentes internacionales”.

De hecho, Vox sostiene que la moción utiliza de manera “sesgada” el derecho internacional y “blanquea”, a su juicio, regímenes dictatoriales como los de Venezuela y Cuba. Vox también considera “irresponsable” plantear la salida de España de la OTAN y ha tildado de “ridículo e inútil” declarar persona ‘non grata’ a Trump, al entender que este tipo de gestos “no aportan nada a la ciudad y dañan la dignidad institucional”.

Sin competencias

El PP, a través del concejal Ángel Orgaz, ha coincidido con Vox y ha sostenido que el ayuntamiento carece de competencias para emitir juicios sobre líderes extranjeros. Orgaz ha defendido que el pleno “debe centrarse en los problemas locales y evitar posicionamientos simbólicos en política internacional que no tienen efectos prácticos”.

Por su parte, el edil de UP Álvaro Jaén ha defendido la inclusión de la moción como un “pronunciamiento político y ético frente a actuaciones arbitrarias contrarias al derecho internacional”. El concejal ha sostenido que los ayuntamientos “pueden expresar rechazo institucional a políticas que han amenazado la soberanía de otros pueblos”.