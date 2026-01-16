Alerta por amianto en una demolición en Cáceres: advierten de riesgo para la salud en el Alto de Fuente Fría

La Asociación Amigos de la Ribera del Marco y vecinos de la calle Alto de Fuente Fría han denunciado la “manipulación peligrosa de amianto” durante las obras de demolición de viviendas en esta vía de Cáceres, alertando del riesgo para la salud de los trabajadores y los residentes cercanos.

Sin medidas de protección

Según el comunicado de colectivo, los empleados de la contrata de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06 “carecen de las medidas de protección necesarias para trabajar con este material altamente peligroso”.

El amianto, aseguran, solo puede ser manipulado por empresas especializadas inscritas en el registro oficial de riesgos de amianto, debido a que la exposición a sus fibras inhalables puede causar enfermedades graves y mortales, como asbestosis, fibrosis pulmonar o cáncer de pulmón.

Legislación

La asociación advierte de que la forma en que se está retirando el material “incumple la legislación de prevención de riesgos laborales y normativa ambiental”. La AIU San Francisco 06 está formada por Banco Santander Land Company (70 por ciento) y el Ayuntamiento de Cáceres (30 por ciento) y tiene previsto construir una urbanización de 430 apartamentos en un solar de la Avenida de Cervantes.

Como compensación por la creación de esta nueva zona residencial, la AIU “pretende entregar al municipio cuatro hectáreas de terreno en el tramo alto de la Ribera del Marco, donde se encuentran las viviendas de Alto de Fuente Fría”.

De las 30 casas que se planea demoler, algunas aún están habitadas, ya que la AIU no ha llegado a un acuerdo sobre el pago de las indemnizaciones correspondientes a los vecinos que residen en ellas, según el colectivo. La asociación advierte de que la demolición sin medidas de seguridad adecuadas pone en riesgo tanto a los ocupantes como a los trabajadores.

Los vecinos y la Asociación Amigos de la Ribera del Marco solicitan que se paralice de inmediato la retirada de amianto hasta que se cumplan las medidas de protección y seguridad exigidas por la ley. La denuncia también insta al Ayuntamiento de Cáceres a supervisar el cumplimiento de las normas y a garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública en el desarrollo de la urbanización.

La situación ha generado “preocupación entre los residentes de la zona, que temen que la expansión de la urbanización y la gestión del amianto puedan tener consecuencias para la salud de la población” y el entorno natural de la Ribera del Marco.