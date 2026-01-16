Atraco en una sucursal de Caja Rural de Extremadura: la Policía investiga el suceso en Nuevo Cáceres

Un atraco en la sucursal bancaria de Caja Rural de Extremadura desata el miedo en Nuevo Cáceres. El robo, que se ha producido en la mañana de este viernes, está confirmado por la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento no pueden confirmar si se han producido detenciones y pocos datos se conocen sobre este suceso que ha agitado la zona. Cabe recordar que esta sucursal está ubicada en la intersección entre las calles Segovia y Berna.

Cabe la posibilidad de que hayan utilizado armas de fuego, pero por el momento no ha sido confirmado. Tampoco se sabe si han logrado su cometido y se han llevado dinero de la sucursal. Ni si durante el atraco han habido heridos, aunque todo hace indicar que no.