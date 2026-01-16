Cáceres afrontará en marzo la fase decisiva de su candidatura a Capital Cultural 2031

El Ayuntamiento de Cáceres presentará y defenderá su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 durante la primera semana de marzo, dentro del proceso de selección establecido por el Ministerio de Cultura, y en una fase decisiva para el futuro del proyecto, según ha informado este viernes el portavoz del Gobierno municipal, Ángel Orgaz; después de que el alcalde, Rafael Mateos, haya asegurado que se conjugan "todos los ingredientes" para conseguir este hito.

"Ilusión y optimismo"

Orgaz ha confirmado que la ciudad ha sido ratificada oficialmente como candidata, un hecho que el equipo de Gobierno afronta “con ilusión y optimismo”, al considerar que el proyecto presentado es sólido y cuenta con un amplio respaldo institucional y social.

“Es un orgullo que Cáceres esté ya en este camino de manera oficial, tras la ratificación del Ministerio como ciudad candidata al título cultural europeo”, ha señalado en rueda de prensa. El portavoz municipal ha explicado que el procedimiento contempla un primer corte en el mes de marzo, que se resolverá a partir de la documentación presentada por las ciudades aspirantes y que incluirá la defensa inicial del proyecto en la primera semana de ese mes.

Confianza

Las candidaturas que superen esta fase accederán posteriormente a una segunda ronda, en la que deberán volver a defender sus propuestas. Orgaz ha mostrado su confianza en que Cáceres supere esta primera criba, destacando el trabajo desarrollado durante los últimos meses tanto en la elaboración del expediente como en la creación de alianzas estratégicas.

Cáceres se suma a un grupo de trabajo formado por las ciudades españolas candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. / CEDIDA

“Creemos que se ha hecho un buen trabajo previo y que el proyecto se presenta en muy buenas condiciones”, ha afirmado. Asimismo, ha subrayado que la candidatura cuenta con el respaldo unánime de las administraciones públicas y de la ciudadanía, un aspecto que considera clave en el proceso.

“Se han puesto de acuerdo administraciones de distintos colores políticos, instituciones y colectivos ciudadanos, y ese apoyo es uno de los elementos más importantes del proyecto”, ha añadido. Por último, Orgaz ha indicado que, con independencia del resultado final, la participación en la candidatura ya supone un beneficio para la ciudad, al generar proyectos culturales, redes de colaboración y una estrategia de desarrollo a largo plazo.