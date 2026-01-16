Cáceres, ¿una ciudad a la que solo le faltan cosas?

¿Cáceres no es suficiente? Esta es una pregunta que desde hace varios años se hacen los cacereños que ven cómo la capital va quedando, poco a poco, relegada al olvido. Y es que, a pesar de sus muchas virtudes, tampoco parece poder ofrecer todo aquello que demandan sus ciudadanos. "Una ciudad a la que le falta más de lo que le sobra", así la definen en las calles, pero realmente, ¿qué es aquello que le piden los viandantes a su localidad?

El problema de las conexiones

“Necesita perder ese miedo que tiene a crecer”, con estas palabras afirmaba el cacereño Rafael Rubio que las conexiones tan pobres de las que se disponen hoy en día es uno de los mayores baches que perjudica a Cáceres. Mejoras en los medios de transporte y una mayor industria que ayude al crecimiento económico son algunos de las sugerencias que aportaba su amiga Gema Vivas. En contraposición, nos encontramos con las opiniones de Inma y Cristina, quienes llevan años intentando mantener a flote sus comercios. Para ellas es clave revitalizar el centro e impulsar el pequeño comercio en la ciudad, evitando que los ciudadanos, atraídos por las facilidades que les brindan las ventas por Internet, dejen morir a tiendas como las suyas. Por otra parte, Ángel Montánchez, vecino de Aldea Moret, mencionaba también como una problemática bastante grave “la falta de seguridad en los barrios alejados”, asegurando que una de las grandes necesidades de la ciudad es que también allí se garantice una vida tranquila para los ciudadanos.

Excursión escolar saliendo del Gran Teatro. / Sofía Pérez Ramiro

Pero estos errores no solo son llamativos para quienes llevan varios años aquí y han tenido tiempo de apreciarlos, sino que también son percibidos por quienes se han instalado recientemente en la ciudad. Paula Hidalgo, quien lleva pocos años viviendo aquí ya ha encontrado un inconveniente que le dificulta su día a día desde que llegó y que, por desgracia, aún sigue vigente: la falta de aparcamientos. Y es que a nadie le gustaría estar “más de cuarenta y cinco minutos para encontrar un sitio donde dejar el coche” tras una larga jornada de trabajo donde solo apetece descansar.

Los jóvenes reclaman su importancia

Además, cada año se instalan en Cáceres muchos jóvenes para estudiar en las facultades cacereñas, y la mayoría de ellos coinciden en una misma problemática: el dinamismo local. “No hay sitios de ocio para nosotros”, declaraba Álvaro Campanón, quien desde que inició sus estudios en la ciudad encuentra dificultades para reunirse con sus amigos más allá de los bares.

Pero este no es el único inconveniente que la ciudad presenta frente a los jóvenes, y es que uno que ya conocemos desde hace varios años es la falta de oportunidades laborales. Así lo explicaba la cacereña Toñi, quien además pronunciaba uno de los testimonios más demoledores: “A Cáceres le hacen falta tantas cosas que no se me ocurre ninguna que le sobre”.