Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Reacción tras el acuerdo UE-Mercosur y la nueva PAC

Cáceres se posiciona a favor de sus agricultores: "Que hagan todas las tractoradas que necesiten hasta que se les reconozca como es debido"

Los vecinos de la ciudad no dudan y animal al sector primario a reivindicar sus derechos tras las tractoradas de este viernes

Fátima Pulido Antúnez.

Fátima Pulido Antúnez. / E. P.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres lo tiene claro y se posiciona a favor de sus agricultores tras las tractoradas celebradas este viernes en hasta cinco puntos de la región. Los vecinos de la ciudad no dudan y animal al sector primario a reivindicar sus derechos después de una jornada en la que han alzado el pie de guerra para luchar contra los recortes de la futura Política Agraria Común (PAC) y del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Conocedores

A pesar de que la ciudad no se ha visto directamente afectada porque ninguna tractorada ha pasado por aquí, la mayoría de los habitantes conocían a la perfección lo que estaba ocurriendo, los motivos por los que el campo tenía que salir a la calle y los objetivos que perseguían.

Testimonios

Una de estas personas es Fátima Pulido Antúnez, que está directamente vinculada con este sector porque tiene varias fruterías por la ciudad. "Nos dedicamos a este tema y quería apoyar lo de la tractorada porque tenemos muchos productos en el campo como para que vengan desde fuera". También Esther, una vecina de la ciudad se mostraba de acuerdo con la tractorada porque "reivindican los derechos y quieren perseguir sus objetivos".

Otra de las personas consultadas por este diario es Pedro, un joven de Cáceres que se mostraba muy crítico con el acuerdo de la UE y Mercosur principalmente y les pedía "que hagan todas las tractoradas que necesiten hasta que se les reconozca como es debido".

Habla Guardiola

Noticias relacionadas y más

La tractorada ha desatado también la reacción de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Ha asegurado este viernes que defenderá al campo "con firmeza", porque el futuro del medio rural "no se negocia", y ha abogado por "competir en igualdad de condiciones". "Pedir siempre esfuerzos al campo extremeño para acabar abriendo la puerta a productos que no cumplen las mismas reglas no es justo. Los agricultores y ganaderos tienen que competir en igualdad de condiciones", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuando Pedro Sánchez era “guapo y de buen porte”: la mili en Cáceres, la escuadra de gastadores, el encontronazo con un cabo y su jura presidida por Juan Carlos I
  2. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  3. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
  4. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  5. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  6. Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
  7. Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
  8. De las aulas de Cáceres a la crónica: Emilio Arroyo, el profesor que se jubila tras 37 años de docencia y se convierte en cronista

Cáceres se posiciona a favor de sus agricultores: "Que hagan todas las tractoradas que necesiten hasta que se les reconozca como es debido"

Cáceres se posiciona a favor de sus agricultores: "Que hagan todas las tractoradas que necesiten hasta que se les reconozca como es debido"

Cáceres afrontará en marzo la fase decisiva de su candidatura a Capital Cultural 2031

Cáceres afrontará en marzo la fase decisiva de su candidatura a Capital Cultural 2031

Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: "Eran dos encapuchados y se han llevado dinero"

Atraco en la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Nuevo Cáceres: "Eran dos encapuchados y se han llevado dinero"

"Llevamos 10 días sin poder entrar al garaje": el cartel que delata un conflicto de aparcamiento en Cáceres

"Llevamos 10 días sin poder entrar al garaje": el cartel que delata un conflicto de aparcamiento en Cáceres

La división en la cárcel de Cáceres crece tras la polémica en el módulo de respeto

La división en la cárcel de Cáceres crece tras la polémica en el módulo de respeto

Cáceres, ¿una ciudad a la que solo le faltan cosas?

Cáceres, ¿una ciudad a la que solo le faltan cosas?

El Hospital Universitario de Cáceres sella un reconocimiento nacional como “unidad excelente” en la lucha contra el Crohn y la colitis

El Hospital Universitario de Cáceres sella un reconocimiento nacional como “unidad excelente” en la lucha contra el Crohn y la colitis

Alerta por amianto en una demolición en Cáceres: advierten de riesgo para la salud en el Alto de Fuente Fría

Alerta por amianto en una demolición en Cáceres: advierten de riesgo para la salud en el Alto de Fuente Fría
Tracking Pixel Contents