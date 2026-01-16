Cáceres se posiciona a favor de sus agricultores: "Que hagan todas las tractoradas que necesiten hasta que se les reconozca como es debido"

Cáceres lo tiene claro y se posiciona a favor de sus agricultores tras las tractoradas celebradas este viernes en hasta cinco puntos de la región. Los vecinos de la ciudad no dudan y animal al sector primario a reivindicar sus derechos después de una jornada en la que han alzado el pie de guerra para luchar contra los recortes de la futura Política Agraria Común (PAC) y del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Conocedores

A pesar de que la ciudad no se ha visto directamente afectada porque ninguna tractorada ha pasado por aquí, la mayoría de los habitantes conocían a la perfección lo que estaba ocurriendo, los motivos por los que el campo tenía que salir a la calle y los objetivos que perseguían.

Testimonios

Una de estas personas es Fátima Pulido Antúnez, que está directamente vinculada con este sector porque tiene varias fruterías por la ciudad. "Nos dedicamos a este tema y quería apoyar lo de la tractorada porque tenemos muchos productos en el campo como para que vengan desde fuera". También Esther, una vecina de la ciudad se mostraba de acuerdo con la tractorada porque "reivindican los derechos y quieren perseguir sus objetivos".

Otra de las personas consultadas por este diario es Pedro, un joven de Cáceres que se mostraba muy crítico con el acuerdo de la UE y Mercosur principalmente y les pedía "que hagan todas las tractoradas que necesiten hasta que se les reconozca como es debido".

Habla Guardiola

La tractorada ha desatado también la reacción de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Ha asegurado este viernes que defenderá al campo "con firmeza", porque el futuro del medio rural "no se negocia", y ha abogado por "competir en igualdad de condiciones". "Pedir siempre esfuerzos al campo extremeño para acabar abriendo la puerta a productos que no cumplen las mismas reglas no es justo. Los agricultores y ganaderos tienen que competir en igualdad de condiciones", ha señalado en un mensaje en redes sociales.