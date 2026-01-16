Cáceres quiere más turistas extranjeros: ferias internacionales y Portugal, claves del nuevo impulso al sector

Más ferias internacionales y Portugal son las claves del nuevo impulso turístico del Ayuntamiento de Cáceres, que inicia el año con la mirada puesta en una fecha redonda: celebrar sus 40 años como Patrimonio de la Humanidad Unesco, en un momento clave para consolidar el aumento del turismo extranjero.

Estrategia

El Ayuntamiento de Cáceres reforzará de forma significativa su estrategia de promoción turística con la ampliación de su presencia en ferias internacionales y una atención prioritaria al mercado portugués, en el marco de un modelo basado en la sostenibilidad, la cultura y la protección del patrimonio histórico.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, quien ha destacado que el mes de enero se ha convertido en una fecha clave para el turismo en la ciudad, al reflejar los resultados del trabajo conjunto desarrollado por los profesionales del sector turístico y cultural, así como la implicación de la ciudadanía en la apuesta por un turismo responsable.

Esta línea de actuación se apoya, según Orgaz, en los datos que confirman un incremento del turismo internacional en la ciudad en los últimos años

FITUR

En este contexto, el Ejecutivo municipal presentará el próximo lunes una campaña de promoción “muy ambiciosa” en FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid; una iniciativa que será expuesta por el propio alcalde, Rafael Mateos, y que tiene como objetivo consolidar el posicionamiento de Cáceres como un “destino cultural diferenciado a nivel internacional”.

Orgaz ha explicado que la estrategia turística municipal no se limitará a la presencia en FITUR, sino que contempla la participación en nuevas ferias internacionales en las que hasta ahora Cáceres no ha tenido representación.

Entre los mercados prioritarios, el portavoz ha señalado a Portugal, al considerar que el turismo procedente del país vecino “ofrece un amplio margen de crecimiento y debe ser mejor aprovechado”. Además, la temática de Cáceres este año en FITUR girará en torno al 40º aniversario de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad Unesco.

Asimismo, el consistorio proyecta su presencia en otros encuentros turísticos de relevancia internacional, con el fin de reforzar la visibilidad de Cáceres en el exterior y atraer nuevos flujos de visitantes. Esta línea de actuación se apoya, según Orgaz, en los datos que confirman un incremento del turismo internacional en la ciudad en los últimos años.

La estrategia de promoción turística seguirá pivotando sobre la cultura, la gastronomía y el patrimonio histórico como elementos diferenciales, con el objetivo de fortalecer la identidad de Cáceres como un destino singular frente a otros enclaves turísticos y de generar un impacto positivo y sostenible en la economía local.

Desde el Gobierno local se insiste en que el crecimiento turístico debe ir acompañado de medidas que garanticen la conservación del patrimonio y la calidad de vida de los residentes, apostando por un “modelo equilibrado que refuerce la proyección exterior de la ciudad sin perder su esencia cultural y social”.