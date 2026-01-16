Apoyo municipal
Cáceres se vuelca con los veterinarios: 120 años de Colegio, 1.100 socios y un calendario de actos para sacar la profesión a la calle en 2026
El Ayuntamiento ha ofrecido su respaldo a la conmemoración y ha abordado con la entidad vías de colaboración para un programa con actividades científicas, formativas y culturales por toda la provincia y también en la capital
El Ayuntamiento de Cáceres ha respaldado al Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres en la conmemoración de su 120 aniversario, una efeméride que la entidad ha previsto celebrar a lo largo de 2026 con un programa de actividades repartidas por toda la provincia y con presencia también en la capital. El objetivo, según ha trasladado el colectivo, es acercar la profesión a la ciudadanía a través de propuestas científicas, formativas y culturales.
El alcalde, Rafa Mateos, se ha reunido esta semana con el presidente del Colegio, Juan Antonio Vicente Báez, acompañado por varios miembros de la Junta directiva, para conocer las líneas de trabajo planteadas para el aniversario y explorar vías de colaboración entre ambas instituciones.
Salud pública y prevención
En el encuentro, Mateos ha subrayado el papel de los veterinarios más allá del cuidado de los animales. Según ha indicado el regidor, se trata de una profesión “fundamental” por los servicios que presta, pero también por su “imprescindible labor en salud pública” y en la prevención de riesgos vinculados al ámbito animal y medioambiental, entre otras funciones.
Desde el Colegio, que actualmente cuenta con 1.100 socios, se ha planteado la voluntad de desplegar la programación por distintos puntos de la provincia, de modo que el aniversario no se limite a un acto puntual, sino que se traduzca en una agenda continuada durante todo el año.
El alcalde también ha destacado el trabajo que se realiza en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura (UEx), a la que ha definido como un “punto de referencia investigadora y asistencial para toda España”.
En esa línea, durante la reunión se ha puesto sobre la mesa una investigación impulsada desde el ámbito universitario para poner en valor el patrimonio arqueológico ecuestre en Extremadura. Se trata, según se ha trasladado, de un proyecto centrado en mostrar el peso de los caballos a lo largo de la Historia, con especial énfasis en la documentación existente sobre la región, una temática que ha señalado que tendrá un protagonismo destacado dentro de la programación del 120 aniversario.
El Ayuntamiento ha expresado su disposición a acompañar la conmemoración del 120 aniversario, mientras el Colegio ha continuado perfilando el calendario de actividades previsto para 2026, con paradas tanto en municipios de la provincia como en Cáceres capital, con la intención de reforzar el vínculo entre la profesión veterinaria y la sociedad a la que presta servicio.
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
- Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres