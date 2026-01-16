Cáceres se vuelca con los veterinarios: 120 años de Colegio, 1.100 socios y un calendario de actos para sacar la profesión a la calle en 2026

El Ayuntamiento de Cáceres ha respaldado al Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres en la conmemoración de su 120 aniversario, una efeméride que la entidad ha previsto celebrar a lo largo de 2026 con un programa de actividades repartidas por toda la provincia y con presencia también en la capital. El objetivo, según ha trasladado el colectivo, es acercar la profesión a la ciudadanía a través de propuestas científicas, formativas y culturales.

El alcalde, Rafa Mateos, se ha reunido esta semana con el presidente del Colegio, Juan Antonio Vicente Báez, acompañado por varios miembros de la Junta directiva, para conocer las líneas de trabajo planteadas para el aniversario y explorar vías de colaboración entre ambas instituciones.

Salud pública y prevención

En el encuentro, Mateos ha subrayado el papel de los veterinarios más allá del cuidado de los animales. Según ha indicado el regidor, se trata de una profesión “fundamental” por los servicios que presta, pero también por su “imprescindible labor en salud pública” y en la prevención de riesgos vinculados al ámbito animal y medioambiental, entre otras funciones.

Desde el Colegio, que actualmente cuenta con 1.100 socios, se ha planteado la voluntad de desplegar la programación por distintos puntos de la provincia, de modo que el aniversario no se limite a un acto puntual, sino que se traduzca en una agenda continuada durante todo el año.

El alcalde también ha destacado el trabajo que se realiza en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura (UEx), a la que ha definido como un “punto de referencia investigadora y asistencial para toda España”.

En esa línea, durante la reunión se ha puesto sobre la mesa una investigación impulsada desde el ámbito universitario para poner en valor el patrimonio arqueológico ecuestre en Extremadura. Se trata, según se ha trasladado, de un proyecto centrado en mostrar el peso de los caballos a lo largo de la Historia, con especial énfasis en la documentación existente sobre la región, una temática que ha señalado que tendrá un protagonismo destacado dentro de la programación del 120 aniversario.

El Ayuntamiento ha expresado su disposición a acompañar la conmemoración del 120 aniversario, mientras el Colegio ha continuado perfilando el calendario de actividades previsto para 2026, con paradas tanto en municipios de la provincia como en Cáceres capital, con la intención de reforzar el vínculo entre la profesión veterinaria y la sociedad a la que presta servicio.