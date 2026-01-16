La división en la cárcel de Cáceres crece tras la polémica en el módulo de respeto

Los días pasan en la cárcel de Cáceres, pero la tensión no deja de crecer y, con cada jornada, se evidencia más la división en torno a la figura del educador del módulo de respeto. Algunas fuentes de la prisión se posicionan a favor del trabajador que ha sido puesto en tela de juicio y llegan a definirlo como "una de las mejores personas que han pasado por aquí", mientras otras aseguran haber sufrido "coacciones y amenazas" y dicen ser conscientes de un "tratamiento favorecedor".

Todas estas personas, que prefieren no identificarse, han pasado en algún momento por el centro penitenciario cacereño. Uno de ellos asegura que "todo lo que se habla del educador son mentiras". "Da beneficios a quienes lo merecen y, cuando la familia habla desde fuera, a lo mejor no sabe lo que están haciendo las personas que están internas", señalan. Este hombre ha sido acusado de instaurar el "terror" en el módulo 4 (el de respeto), donde las normas son más laxas para los presos.

Internos

"Siempre ha tratado a los internos como personas, cosa que otros educadores no hacen", sostiene otra fuente. "Lleva cuatro o cinco años trabajando allí y no hay día que no se dé una vuelta por el módulo de respeto para preocuparse por la situación de cada uno. Nunca ha dado beneficios a nadie y es el único que merece la pena porque se preocupa realmente por los internos. Todo parece ser una campaña de desprestigio que no sabemos de dónde viene", inciden.

Aseguran que, gracias a él, se ha logrado mejorar las condiciones de los módulos de la prisión: "Con él, y gracias al anterior director (Naum), se logró tener gimnasios mucho mejores, así como más cabinas telefónicas, porque antes había gente que se quedaba sin poder llamar a sus familiares".

Un furgón policial accede a la cárcel de Cáceres en una imagen de archivo. / EP

Otras fuentes

Sin embargo, hay otras fuentes que discrepan de estas afirmaciones y evidencian la gran división que se está viviendo en el interior de la prisión. "Yo he llegado a ser coaccionado y amenazado. He visto vejaciones y maltrato a través del equipo directivo. Llegué a oír a este señor decir que quería tener ojos y oídos en cada rincón. Todo lo malo que se dice de él es verdad al 100%".

Cuenta que su funcionamiento es el siguiente: "Elige a un grupo de presos que suelen ser los mejores reclusos, a pesar de que en la calle han sido los peores ciudadanos. Los utiliza para ejercer un control total sobre el resto de reclusos del módulo de respeto. Si hacías lo que él quería, te ayudaba. Si no, te empieza a recortar posibles beneficios y te impide, por ejemplo, ver a tu familia".

En cualquier caso, el relato sobre lo que ocurre en el módulo de respeto muestra dos versiones totalmente enfrentadas, con testimonios que van desde la defensa cerrada de su labor hasta acusaciones de presiones y un supuesto trato de favor. Mientras el malestar se mantiene dentro de la prisión, la sombra de la controversia sigue creciendo, a la espera de que se esclarezcan los hechos y se determine si estas denuncias acaban teniendo recorrido formal.