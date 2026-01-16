El enigma de "Van a matar a Poe": el grafiti que se repite en muros de Cáceres y desconcierta a la ciudad

Cáceres se ha despertado en los últimos días con un mensaje que se repite en distintos puntos de la ciudad y que no deja indiferente a quien lo lee. "Van a matar a Poe". La frase, escrita de forma sencilla y sin firma, ha aparecido en muros de la avenida Virgen de la Montaña, el parque Gloria Fuertes del paseo de Cánovas y la avenida Isabel de Moctezuma, entre otros enclaves.

La reiteración del mensaje y su presencia en zonas muy transitadas han convertido la pintada en algo más que un acto aislado. Se trata de una intervención urbana que plantea interrogantes y que ha comenzado a circular también por redes sociales y conversaciones vecinales, alimentando distintas interpretaciones.

Un mensaje sin contexto

Una de las claves del impacto de la frase es su ambigüedad. No hay símbolos, reivindicaciones explícitas ni referencias directas que ayuden a descifrar su significado. Tampoco existe, hasta el momento, ninguna constancia de que el mensaje esté vinculado a una amenaza real o a una persona concreta.

Galería | Paredes con la pintada "Van a matar a Poe" en Cáceres /

Para algunos viandantes, la referencia a Poe apunta al escritor Edgar Allan Poe, figura central de la literatura gótica y del relato de misterio. En ese caso, el mensaje podría interpretarse como una provocación cultural o un guiño literario, coherente con el tono inquietante que caracteriza la obra del autor estadounidense.

Repetición como estrategia

El hecho de que la frase aparezca en varios puntos de la ciudad refuerza la idea de que no se trata de una pintada casual. La repetición es un recurso habitual en el arte urbano contemporáneo, donde el mensaje cobra fuerza no tanto por su contenido literal como por su insistencia y su capacidad para generar conversación.

La elección de muros claros o recién pintados también responde a una lógica visual: el blanco actúa como lienzo y maximiza el contraste del texto, asegurando su visibilidad y su impacto inmediato.

Entre inquietud y expresión

El mensaje ha provocado reacciones diversas. Mientras algunos vecinos lo interpretan como una simple gamberrada, otros reconocen que la frase genera inquietud precisamente por su tono enigmático. Esa incomodidad forma parte, para muchos expertos en arte urbano, del propio lenguaje del graffiti, concebido para interrumpir la rutina visual de la ciudad.

Desde el punto de vista municipal, estas pintadas se enmarcan en el ámbito de las intervenciones no autorizadas en el espacio público, por lo que previsiblemente serán eliminadas en los próximos días dentro de las tareas habituales de limpieza.

Una ciudad que se escribe

Más allá de su posible significado, "Van a matar a Poe" se ha convertido en un ejemplo de cómo los muros urbanos funcionan como espacios de expresión efímera. Hoy es esta frase; mañana será otra distinta. Las paredes se limpian, pero el diálogo entre la ciudad y quienes la habitan continúa.

Mientras tanto, el mensaje sigue ahí, multiplicado en distintos barrios, recordando que Cáceres también se escribe a sí misma a través de sus muros, aunque sea de forma anónima y pasajera.