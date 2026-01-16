Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaEl Cefot y CáceresCrimen machistaAeródromo de CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Convivencia vecinal

"Fomentar el buen uso de las redes sociales": El Observatorio para la Convivencia de Aldea Moret, el pulso del barrio

El Observatorio busca coordinar las actividades del barrio, con la participación de asociaciones y representantes consistoriales como Emilio Borrega, del PP, y Beatriz Cercas, del PSOE

Una de sus tareas ha sido comenzar la organización de la Feria Educativa de la barriada que se celebra en Cánovas

Participantes del Observatorio para la Convivencia en Aldea Moret, en 2024.

Participantes del Observatorio para la Convivencia en Aldea Moret, en 2024. / Jorge Valiente

Pablo Parra

Cáceres

Como viene ocurriendo desde su composición en 2007, el Observatorio para la Convivencia de Aldea Moret se ha reunido por primera vez en el año este jueves. En este están integradas numerosas asociaciones e instituciones que trabajan y desarrollan su labor en el barrio cacereño, antiguo foco industrial de la minería. Se reúne unas cuatro veces al año, siempre en el CEIP Gabriel y Galán de Cáceres.

A la reunión acuden diversas asociaciones presentes en el barrio, así como instituciones como la policía o el ayuntamiento. Emilio Borrega, concejal de Empleo, acudió representando al Partido Popular, mientras que Beatriz Cercas lo hizo representando al socialista.

Algunas de estas asociaciones que han participado en el Observatorio son la Fundación Secretariado Gitano, el colegio PROA, la Fundación Triángulo, Crisol, Aldea Utopía, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Espacios Digitalex o la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX), a la que pertenece Cercas, entre otras muchas organizaciones.

«Es un pleno en el que todos ponen sobre la mesa las actividades que tienen pensadas realizar en el barrio durante los próximos meses. Se ponen en común entre todos», explica. Cada año hay un lema distinto, así que en la reunión de esta jornada se ha dado a conocer el de este 2026: 'Fomentar el buen uso de las redes sociales'. «Es una forma de coordinar el barrio, darle pulso entre todos».

Feria educativa

Otro de los puntos importantes de la reunión del jueves ha sido comenzar a organizar la Feria Educativa de Aldea Moret que todos los años llega al paseo de Cánovas. En 2025 fue el 28 de marzo, y reunió a muchas de estas organizaciones junto el colegio en pleno centro de Cáceres para dar a conocer el barrio. Acudieron varios colegios, el restaurante Atrio o el alcalde junto con algunos concejales, en una actividad que fue multitudinaria y estuvo formada por una decena de estands.

Noticias relacionadas y más

La Feria Educativa de Aldea Moret, en imágenes

La Feria Educativa de Aldea Moret, en imágenes

Ver galería

La Feria Educativa de Aldea Moret, en imágenes / Jorge Valiente

Este año celebrará su quinta edición, y la organización de esta feria socioeducativa ha comenzado ya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
  2. Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
  3. Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
  4. Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
  5. Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
  6. Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
  7. Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
  8. De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres

La llegada de Casto Gómez Clemente a la alcaldía de Cáceres supuso un nuevo capítulo político en 1960

La llegada de Casto Gómez Clemente a la alcaldía de Cáceres supuso un nuevo capítulo político en 1960

La Pasma, El Jose y la Orquesta de Extremadura: tres citas musicales en Cáceres el 16 de enero

La Pasma, El Jose y la Orquesta de Extremadura: tres citas musicales en Cáceres el 16 de enero

El enigma de "Van a matar a Poe": el grafiti que se repite en muros de Cáceres y desconcierta a la ciudad

El enigma de "Van a matar a Poe": el grafiti que se repite en muros de Cáceres y desconcierta a la ciudad

"Fomentar el buen uso de las redes sociales": El Observatorio para la Convivencia de Aldea Moret, el pulso del barrio

"Fomentar el buen uso de las redes sociales": El Observatorio para la Convivencia de Aldea Moret, el pulso del barrio

Rafa Mateos, en el arranque oficial de la carrera por la Capitalidad: "Decir Cáceres es decir cultura con mayúsculas"

Rafa Mateos, en el arranque oficial de la carrera por la Capitalidad: "Decir Cáceres es decir cultura con mayúsculas"

Cáceres se vuelca con los veterinarios: 120 años de Colegio, 1.100 socios y un calendario de actos para sacar la profesión a la calle en 2026

Cáceres se vuelca con los veterinarios: 120 años de Colegio, 1.100 socios y un calendario de actos para sacar la profesión a la calle en 2026

Los Niños de los Ojos Rojos, banda de Cáceres: "El artista tiene la responsabilidad de denunciar injusticias"

Los Niños de los Ojos Rojos, banda de Cáceres: "El artista tiene la responsabilidad de denunciar injusticias"

La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres

La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres
Tracking Pixel Contents