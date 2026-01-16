"Fomentar el buen uso de las redes sociales": El Observatorio para la Convivencia de Aldea Moret, el pulso del barrio

Como viene ocurriendo desde su composición en 2007, el Observatorio para la Convivencia de Aldea Moret se ha reunido por primera vez en el año este jueves. En este están integradas numerosas asociaciones e instituciones que trabajan y desarrollan su labor en el barrio cacereño, antiguo foco industrial de la minería. Se reúne unas cuatro veces al año, siempre en el CEIP Gabriel y Galán de Cáceres.

A la reunión acuden diversas asociaciones presentes en el barrio, así como instituciones como la policía o el ayuntamiento. Emilio Borrega, concejal de Empleo, acudió representando al Partido Popular, mientras que Beatriz Cercas lo hizo representando al socialista.

Algunas de estas asociaciones que han participado en el Observatorio son la Fundación Secretariado Gitano, el colegio PROA, la Fundación Triángulo, Crisol, Aldea Utopía, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Espacios Digitalex o la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura (ADHEX), a la que pertenece Cercas, entre otras muchas organizaciones.

«Es un pleno en el que todos ponen sobre la mesa las actividades que tienen pensadas realizar en el barrio durante los próximos meses. Se ponen en común entre todos», explica. Cada año hay un lema distinto, así que en la reunión de esta jornada se ha dado a conocer el de este 2026: 'Fomentar el buen uso de las redes sociales'. «Es una forma de coordinar el barrio, darle pulso entre todos».

Feria educativa

Otro de los puntos importantes de la reunión del jueves ha sido comenzar a organizar la Feria Educativa de Aldea Moret que todos los años llega al paseo de Cánovas. En 2025 fue el 28 de marzo, y reunió a muchas de estas organizaciones junto el colegio en pleno centro de Cáceres para dar a conocer el barrio. Acudieron varios colegios, el restaurante Atrio o el alcalde junto con algunos concejales, en una actividad que fue multitudinaria y estuvo formada por una decena de estands.

La Feria Educativa de Aldea Moret, en imágenes / Jorge Valiente

Este año celebrará su quinta edición, y la organización de esta feria socioeducativa ha comenzado ya.