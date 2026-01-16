El Hospital Universitario de Cáceres sella un reconocimiento nacional como “unidad excelente” en la lucha contra el Crohn y la colitis

La Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) del Área de Salud de Cáceres ha obtenido la certificación de calidad que concede el Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU), un reconocimiento que este organismo sitúa como máximo aval nacional a la labor profesional realizada por este servicio del Hospital Universitario de Cáceres con sus pacientes, diagnosticados con trastornos crónicos por una inflamación persistente del intestino provocada por el sistema inmunitario.

La acreditación, enmarcada en el Programa de Certificación de las Unidades de Atención Integral a pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (CUE), ha valorado la excelencia tanto en la parte asistencial como en la formativa e investigadora. El sello distingue a aquellos servicios clínicos que actúan como referencia nacional en el manejo de esta patología bajo criterios de calidad ligados a la atención ofrecida, la experiencia y seguridad de los pacientes, la actividad docente e investigadora, la estructura y recursos del servicio y las acciones de mejora continua.

Morales en el acto. / Cedida a El Periódico

El funcionamiento de la Unidad de EII del Área de Salud de Cáceres y la calidad de su servicio, tanto a nivel profesional como humano, han llevado a que haya conseguido acreditarse como una Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de excelencia en el conjunto del territorio español.

En el acto de entrega celebrado en Cáceres, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara Gª Espada, ha subrayado el alcance del reconocimiento: "Es una unidad que es excelente en trato a pacientes, excelente en trato entre compañeros y excelente en investigación, porque también contribuye la investigación nacional e internacional desde Cáceres".

Equipo y actividad asistencial

En la actualidad, la unidad ha estado formada por tres médicos especialistas en Aparato Digestivo y una enfermera, y se ha ubicado en el Hospital Universitario de Cáceres. Desde allí, han realizado la valoración y el seguimiento de más de 900 pacientes anuales, de los que "más de 350 tienen, además, acceso a terapias avanzadas por indicación médica", ha destacado Gª Espada.

La persona diagnosticada con una de estas enfermedades (como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, las más frecuentes) ha recibido una consulta inicial de acogida en la que médico y enfermera le han explicado el proceso de su enfermedad, el funcionamiento de la Unidad, su seguimiento y las vías de contacto con el equipo.

Recogiendo el premio. / Cedida a El Periódico

A lo largo del tiempo, ha continuado con consultas programadas, pero también a demanda: por el tipo de patología, el paciente ha podido acceder a sus profesionales mediante diferentes vías (presencial, por teléfono con enfermería o por correo electrónico). Además, la unidad ha dispuesto de actividades e iniciativas que han servido como punto de encuentro y conexión entre pacientes, especialmente como apoyo emocional.

Para garantizar un abordaje integral, la Unidad de EII ha trabajado de forma coordinada y directa con otras especialidades consideradas necesarias: Cirugía, Farmacia y Radiología. Del mismo modo, han mantenido una relación estrecha con Reumatología y Dermatología, ante posibles casos relacionados que hayan requerido intervención.

Investigación, registros y colaboración con la UEx

En el plano investigador, la unidad ha participado en numerosos estudios multicéntricos a nivel nacional. Se ha integrado en el registro ENEIDA, una gran base de datos impulsada por el GETECCU que ha recogido datos clínicos, epidemiológicos y de seguridad de tratamientos de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en España. También ha colaborado con la Universidad de Extremadura en estudios sobre nutrición y ejercicio físico en pacientes con enfermedad de Crohn.

Desde sus inicios, además, ha pertenecido al grupo G-educainflamatoria, un espacio on-line del GETECCU dirigido fundamentalmente a pacientes para resolver dudas e inquietudes y favorecer un mejor conocimiento de su enfermedad.

Morales junto a Usón. / Cedida a El Periódico

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha enmarcado esta certificación como un paso más, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES), para seguir sumando excelencia al sistema sanitario, con apoyo a la atención asistencial y a la humanización del servicio. En ese contexto, se ha aludido al compromiso del Gobierno de la presidenta María Guardiola con un Sistema Sanitario Público de Extremadura orientado a las necesidades de las personas.

Espada ha finalizado su intervención trasladando su orgullo y agradeciendo la labor diaria de los profesionales, que han permitido que "de nuevo, el Servicio Extremeño de Salud esté en el foco de referencia en excelencia en sanidad pública y alcance de todos los extremeños".

Morales

Al acto también se ha sumado el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha destacado que "este reconocimiento pone en valor el gran trabajo de los equipos profesionales de la sanidad pública extremeña, así como la excelencia, el rigor y la atención integral centrada en el paciente que, desde hace años, se presta desde el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Cáceres, ahora liderado por la doctora Pilar Robledo. Debemos seguir apostando, desde las instituciones, por una sanidad pública de calidad, humana y cercana, que sitúe a las personas en el centro y reconozca el esfuerzo diario de los y las profesionales que la hacen posible”.

La consejera durante su intervención. / Cedida a El Periódico

El presidente de la institución provincial ha señalado, del mismo modo, que “emociona ver cómo tantos pacientes, tantos ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cáceres reciben una atención de un nivel de excelencia que ahora queda acreditada. Y más si caba cuando se trata de enfermedades muy desconocidas para la población pero con unos efectos terribles para las personas que las padecen”. Igualmente precisa que esta certificación “pone a la ciudad de Cáceres y a toda nuestra región en el mapa nacional como referente en la atención sanitaria pública especializada”.

Miguel Ángel Morales ha querido agradecer el impulso del movimiento asociativo para que se haya conseguido este reconocimiento, con una mención especial a ACCU Extremadura, entidad con la que la Diputación colabora a través de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de proyectos que permiten seguir trabajando por las personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y por la mejora de su calidad de vida.