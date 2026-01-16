Juan Carlos I pasó revista en Cáceres mientras Pedro Sánchez hacía la instrucción: la jornada de helicópteros, brindis y cámaras que retrató un país en uniforme

Aquel lunes 8 de julio de 1996, el reloj marcó las diez y dieciséis de la mañana cuando Juan Carlos I llegó, una vez más, a Extremadura. Lo hizo en helicóptero y vestido con traje militar. Saludó a la gente y sonrió, mientras el Centro de Instrucción de Reclutas (CIR) de Cáceres se convertía, por unas horas, en un escenario de protocolo estricto y mirada mediática: “las cámaras” habían comenzado “desenfrenadamente” su trabajo. La jornada tuvo un foco personal claro: Alfonso Zurita de Borbón, sobrino y ahijado del Rey, que por entonces acababa de pasar por el CIR como recluta y había participado en la ceremonia de jura de bandera. Alfonso es el primogénito de la infanta doña Margarita de Borbón (hermana de Juan Carlos I) y de Carlos Zurita, duques de Soria. Su presencia, por tanto, conectó el acto castrense con la esfera familiar de la Casa Real y explicó buena parte de la expectación mediática que acompañó a la visita.

La escena, contada como una crónica de detalles, no se quedó en la fotografía institucional. Bajó al terreno de lo cotidiano (cómo se esperaba, quién charlaba con quién, qué llevaba puesto cada cual, qué frase resumió el clima del día) y dibujó una mañana completa, de principio a fin, con su epílogo a la una y con el protocolo apremiando.

El Rey junto a Ibarra. / El Periódico Extremadura

En la tribuna, la infanta doña Margarita esperó el comienzo de la ceremonia junto a su esposo, Carlos Zurita. También estaba María Zurita de Borbón, la segunda hija del matrimonio, de la que se subrayó un apunte personal: había llevado la cola del traje de la infanta Elena el día de su boda. Aquella mañana había viajado expresamente a Cáceres desde Alemania, donde realizaba un curso de traducción simultánea.

Pocos minutos antes de la llegada del Rey, apareció también la infanta doña Pilar (hija mayor de los Condes de Barcelona). Se situó en la tribuna de autoridades acompañada de uno de sus hijos, Bruno Gómez Acebo, al que la crónica vistió con precisión: traje gris marengo, camisa blanca y una corbata amarilla “moderna”, además de mocasines castellanos. Entre saludos y el murmullo del entorno, charló amigablemente con su prima María.

Firma en el Libro de Honor. / El Periódico Extremadura

Ese primer tramo de la mañana dejó una impresión clara: el acto no solo se vivía, también se observaba. Y el foco, antes incluso del desfile, estaba ya repartido entre uniformes, protocolo y familia.

Tras el desfile, la maquinaria de la agenda llevó a autoridades e invitados a uno de los comedores del CIR, donde se ofreció un vino de honor. La crónica fijó el instante inicial en un brindis y en un nombre propio: el cava de Almendralejo. Todos levantaron la copa. "Por el Rey". dijo el jefe del Estado Mayor. "Por España". contestó el Rey.

El Rey con Baselga, Saponi, Juanes, Rovira, Merchán y Ramòn Zapatero. / El Periódico Extremadura

A partir de ahí, el texto describió el ágape con la normalidad de un día grande: aperitivos, refrescos y “buen vino”. Pero también subrayó un gesto que alimentó la cercanía: Juan Carlos I se mezcló entre la gente. Charló con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y con José María Saponi (alcalde de Cáceres). Paseó entre las mesas saludando a los invitados. Y el ambiente quedó resumido en una idea repetida: todos se le acercaban, todos querían estrechar la mano del monarca.

Ficha de Alfonso Zurita de Borbón Quién es: Alfonso Zurita de Borbón, sobrino del Rey y primogénito de los duques de Soria.

Alfonso Zurita de Borbón, sobrino del Rey y primogénito de los duques de Soria. Familia: Hijo de la infanta doña Margarita de Borbón y de don Carlos Zurita; hermano de María Zurita.

Hijo de la infanta doña Margarita de Borbón y de don Carlos Zurita; hermano de María Zurita. Nacimiento: Nació el 9 de agosto de 1973 en la clínica de La Paloma (Madrid).

Nació el en la (Madrid). Bautizo y nombre: Fue bautizado en la iglesia de las Irlandesas ; actuó como padrino don Juan Carlos (entonces Príncipe). Recibió el nombre de Alfonso en recuerdo del hijo menor de los Condes de Barcelona.

Fue bautizado en la ; actuó como padrino don Juan Carlos (entonces Príncipe). Recibió el nombre de Alfonso en recuerdo del hijo menor de los Condes de Barcelona. Vínculo dinástico: Nieto de don Juan de Borbón y bisnieto del Rey Alfonso XIII.

Nieto de don Juan de Borbón y bisnieto del Rey Alfonso XIII. Paso por el CIR de Cáceres: Llegó al CIR Centro en mayo de 1996 , encuadrado en el segundo llamamiento del reemplazo de 1996.

Llegó al CIR Centro en , encuadrado en el segundo llamamiento del reemplazo de 1996. Compañía y mandos: Perteneció a la segunda sección de la Séptima Compañía , con el alférez Agustín Melchor Terrón como jefe de sección y el cabo primero Ángel Benavente Sánchez como segundo jefe; la compañía estaba encuadrada en el Segundo Batallón de la Agrupación del "Santa Ana". 19960708_0003

Perteneció a la , con el alférez como jefe de sección y el cabo primero como segundo jefe; la compañía estaba encuadrada en el Segundo Batallón de la Agrupación del "Santa Ana". 19960708_0003 Destino tras la instrucción: Tras finalizar el periodo de instrucción, fue destinado a la Unidad de Tropas del Cuartel General del Ejército , en el Acuartelamiento Quintana Laccaci , en el Paseo de Extremadura (Madrid).

Tras finalizar el periodo de instrucción, fue destinado a la , en el , en el Paseo de Extremadura (Madrid). Aficiones: Aficionado a la lectura y a la música.

Aficionado a la lectura y a la música. Declaración recogida: Tras la jura, manifestó a este Periódico su satisfacción por el trato recibido en Cáceres y señaló que Extremadura "es preciosa".

Mientras el Rey recorría el comedor, la crónica se detuvo en una esquina concreta. Allí, la infanta doña Pilar habló con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Ángel Juanes, y con la presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Pilar Merchán.

El Rey emérito abraza a su sobrino. / El Periódico Extremadura

En paralelo, Alfonso Zurita de Borbón contestó amablemente a los periodistas. Y en medio del trasiego de cámaras y preguntas, llegó la frase que dejó constancia del ambiente de aquel día: "¡Esto es casi como una rueda de prensa!". Lo comentó, entre risas, Asunción Valdés, jefa de prensa de la Casa Real.

La infanta doña Margarita también apareció retratada desde el carácter: “gran simpatía”, cultura, personalidad destacada. Una manera de contar que, más allá del acto, el día se estaba construyendo como una suma de gestos.

La historia El Centro de Instrucción de Reclutas de Cáceres (CIR Centro) se había convertido, a finales del siglo XX, en una institución plenamente entroncada con la ciudad. En 1996, los soldados que juraron bandera en la capital cacereña se habían incorporado al acuartelamiento entre los días 13, 14 y 15 de mayo, y la propia actividad anual del centro reflejaba su dimensión: en ese recinto juraban aproximadamente 10.000 jóvenes cada año. La historia que desembocó en el CIR Centro arrancó siglos atrás. El origen del Centro de Instrucción de Reclutas se vinculó al Tercio de Segovia, fundado por Carlos II en 1694, que tomó la denominación de Regimiento de Segovia y Regimiento de Toro. Con el paso del tiempo, aquella tradición militar fue enlazando cambios de nombre y reorganizaciones hasta asentarse en Cáceres. En 1919 se estableció en Cáceres como Regimiento de Infantería Segovia nº 75. En 1935 pasó a denominarse Regimiento de Infantería Argel nº 21 y, ya en 1936, cambió el número por el 27. Más tarde, en 1959 se transformó en Agrupación de Infantería Argel nº 27 y, al año siguiente, en Regimiento de Ametralladoras Argel nº 27. La desaparición de esa unidad en 1964 coincidió con la creación del CIR nº 3. Años después, en 1986, adoptó la denominación con la que se consolidó en la vida cotidiana de la ciudad: CIR Centro. La relación con Cáceres no se limitó a la presencia diaria de quintas y relevos. El centro estaba en posesión de la Medalla de Oro concedida por una anterior corporación municipal, un reconocimiento que subrayó ese carácter “familiarmente entroncado” con la capital. También quedó reflejada su conexión con la Casa Real. El 20 de junio de 1971 una compañía del CIR rindió honores a Su Alteza Real el Príncipe de España y en 1977 se rindieron honores de ordenanza a Sus Majestades los Reyes de España. Ya en fecha más cercana, el 5 de enero de 1995 presidió el solemne acto de jura de bandera de los soldados del reemplazo 94/4º Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. El texto recordaba, además, que el CIR estaba adaptado a las nuevas ordenanzas de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra promulgadas el 28 de diciembre de 1978 por Su Majestad el Rey, un marco normativo que había acompañado la evolución del centro en las décadas posteriores. En ese contexto histórico y organizativo se entendía el peso simbólico que tuvo, hace ahora tres décadas, la jornada en la que el acuartelamiento volvió a concentrar miradas por una visita real y por el eco de la instrucción militar que, en aquellos años, formó parte del itinerario de toda una generación (también la de quienes pasaron por el CEFOT).

A la una, el reloj ya no dejó margen: el protocolo apremió. Las cámaras descansaron. Y la familia real se marchó de Extremadura “con satisfacción”, cerrando una jornada que el propio texto ordenó como un álbum para la posteridad, con una secuencia de imágenes firmadas por Francis Villegas: la familia real tras finalizar la jura (con Juan Carlos I en el centro, junto a sus hermanas), el saludo a las autoridades con amplia representación institucional, el abrazo al sobrino, la firma en el Libro de Honor del CIR y la imagen junto al presidente de la Junta, Rodríguez Ibarra.

El contexto añadido: el mismo año de instrucción en el Cefot

Aquel retrato de cuartel y cámaras convivía, además, con una realidad mucho más amplia: la instrucción militar formaba parte del itinerario de miles de jóvenes. Y aquí entra el apunte que has pedido incorporar como contexto: según la información aportada, Pedro Sánchez pasó ese mismo año por el Cefot y vivió la instrucción militar el día en que Juan Carlos I pasó revista a las tropas en Cáceres.

El Rey pasando revista. / El Periódico Extremadura

Tres décadas después, el texto de aquel día conserva precisamente eso: la suma de lo institucional y lo humano, de lo solemne y lo minucioso. Una mañana contada minuto a minuto que, más allá del titular, terminó pareciéndose a lo que alguien dijo en voz alta entre risas: casi una rueda de prensa.