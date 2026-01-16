La Junta defiende que cuenta con especialistas suficientes en Urología: más facultativos, más actividad quirúrgica y menor tiempo de espera en Cáceres

La Consejería de Salud de la Junta de Extremadura asegura que el servicio de urología del Hospital Universitario de Cáceres sí cuenta con personal suficiente. Recientemente, hemos conocido el caso de Francisco José Muñoz, un hombre de 53 años que necesita una operación de carácter urológico cuanto antes.

Su caso lo contaba a El Periódico Extremadura su mujer, Clarissa Flores, quien señalaba que a su marido le habían dado de un año y medio a dos años de lista de espera, lo cual le posiciona en una situación cada vez más insostenible ante la urgente necesidad de esa intervención que le otorgue normalidad a su vida.

Según contaron, la demora se debía a que les habían dicho que «no hay urólogos», pero la Junta lo desmiente, y aporta datos.

Plantilla

«En relación a la plantilla de Urología nos gustaría aclarar que desde el año 2024 está completa», comienzan. «Contamos con 8 plazas estructurales y tenemos 8 urólogos más un facultativo especialista en urología por encima de plantilla por contrato de fidelización».

En sus declaraciones, la mujer también contó que algunas de las intervenciones a su marido fueron sin anestesia porque, supuestamente, y del mismo modo, no hay especialistas suficientes. Esto también lo desmienten. «En anestesia tenemos 3 FEA (Facultativos Especialistas de Área) más que en 2023 (por contratos de fidelización)». Pasa así de 28 especialistas a 31.

Por otro lado, la Consejería añade que la actividad en el quirófano por parte del servicio de Urología es mayor con respecto a años anteriores. «En cuanto a actividad quirúrgica programada en el servicio de urología se ha aumento con respecto al año 2023 un 60,2%».

Un dato que va de la mano con la media de espera, que es el quid de la cuestión. Según defienden, «los días medios de espera para una intervención quirúrgica han descendido en 66 días menos que hace 2 años». Sin embargo, no aporta cuál es la cantidad numérica en la ciudad.

En el caso de Francisco, aseguraron que «el paciente está incluido en lista de espera desde el mes septiembre y su próxima consulta es en el mes de febrero». Por tanto, «el paciente se encuentra dentro del plazo previsto por la Ley 1/2005 (180 días), de 24 de junio, de tiempos de respuesta en la atención especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura».

Descontento en la población

Con la noticia del cacereño, son muchos los ciudadanos los que han compartido de forma breve en redes sociales cuál es su situación, empatizando con la del hombre de 53 años. Y de forma general, el descontento es evidente.

«Mi padre estuvo cuatro años así, te entiendo», «Mi hermana está igual y no la llaman para operarla y cada vez está peor con las sondas» o «Estamos en la misma situación con mi marido, sonda desde hace más de un año y en situación delicada, siempre infección tras infección, siempre lo mismo», son solo algunos de los testimonios que dejaron diversos usuarios, única y exclusivamente en relación con urología.

Media general en Extremadura

El último registro público que se puede buscar sobre el tiempo medio de espera en las listas extremeñas data del mes de junio de 2025. Por entonces, las sensaciones eran buenas. Según se explicó en ese momento, el tiempo medio que tienen que esperar los usuarios para operarse disminuyó en 30 días (un mes), pasando de los 164 que se registraban en junio de 2024 a 134 días, lo que representa un recorte del 18,1%.

Las especialidades con menor tiempo medio de espera eran Ginecología (38 días), Cirugía pediátrica (53), Oftalmología (54), Dermatología (57) y Cirugía cardíaca (60). En el lado opuesto se sitúan cirugía maxilofacial y neurocirugía, que aunque en ambas ha disminuido el número de pacientes en lista de espera, se sitúan por encima del límite legal permitido. En cuanto a urología, la cifra estaba puesta en 133 días, que es básicamente la media de todas las especialidades, como se ha expuesto anteriormente.

Hospital Universitario de Cáceres. / E.P.

No obstante, si colocamos la lupa sobre el área de salud de Cáceres, el panorama cambia. El tiempo medio de espera para una primera consulta lo estipularon en 210 días que, aunque son muchos, son 39 menos que en 2024. De todas maneras, los datos son de hace poco más de seis meses, por lo que pueden haber mejorado en caso de seguir la tendencia de los últimos años.

La Junta y el SES defienden su gestión entre críticas de los ciudadanos que no quieren datos, sino ser atendidos rápidamente por los especialistas cuando se encuentren en una situación desesperada.