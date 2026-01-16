Los mayores vuelven a tener descuentos en los cines de Cáceres y entradas a dos euros: "Es una alegría"

Las entradas a dos euros de los martes para mayores de 65 años han vuelto a estar disponibles en los Multicines de Cáceres. El programa Cine Sénior se ha reactivado desde el 23 de diciembre gracias a una nueva cuantía aportada por el Ministerio de Cultura.

La reanudación, no obstante, llega con matices: se trata de una cantidad adicional que permitirá mantener el descuento mientras haya saldo, pero no corresponde todavía a la partida del año 2026. En la práctica, el funcionamiento vuelve a ser el mismo (martes, precio reducido), aunque condicionado a que no vuelva a agotarse la dotación.

El parón

La reactivación del programa llega después del parón que ya provocó malestar entre algunos usuarios. En aquel momento, Trinidad, que había acudido al cine con sus nietas, lamentaba la medida: “Me parece muy mal. Es un dinero que hacía que muchísima gente viniera al cine. Son personas que, normalmente, no lo hacían”.

También Mariángeles, que había ido con su nieto, se quejaba entonces al conocer la noticia: “No me gusta nada que haya pasado esto, me parece fatal. Llevaba mucho tiempo sin venir, pero la gente mayor se aprovechaba mucho”.

Nuevos testimonios

Ahora, la situación ha cambiado mucho. "Es una alegría poder disfrutar de este descuento nuevamente porque nos permite venir al cine. Hay gente que tiene una pensión muy reducida. ¿Eso es motivo para no poder disfrutar de la cultura como cualquier otro?", precisa Petra, que este jueves había acudido a los cines a ver una película y no conocía aún la noticia.

"Lo que deberían hacer es ampliar estas ayudas a más actividades culturales. Los jóvenes tienen un bono de 400 euros para gastar en lo que más les guste y nosotros podríamos tener algo así para poder acudir al Gran Teatro, a conciertos en el Palacio de Congresos o poder comprar libros", indicaba Martín mientras aguardaba la entrada a la sala en la que se iba a proyectar su película.

¿Qué es?

Cine Sénior es una iniciativa estatal con la que las personas de 65 años o más pueden acceder al cine a precio reducido los martes, a través de ayudas canalizadas por el ICAA (Ministerio de Cultura). En la tercera edición, el propio Ministerio ha recordado que permite acudir “todos los martes a un precio reducido de 2 euros”.

El marco regulatorio de estas subvenciones se apoya en la normativa estatal que regula las ayudas directas a salas para fomentar el acceso al cine de las personas mayores.

Otros precios

Como ya ocurrió en la anterior suspensión en Cáceres, el descuento puede quedar interrumpido si se agota la cuantía asignada. Mientras tanto, los Multicines mantienen otras tarifas reducidas, como los días del espectador (lunes y miércoles), con entradas a 4,50 euros.