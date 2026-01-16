Los Niños de los Ojos Rojos, banda de Cáceres: "El artista tiene la responsabilidad de denunciar injusticias"

Los Niños de los Ojos Rojos presentan su nuevo disco, publicado el pasado mes de noviembre de 2025, reafirmando una trayectoria que los ha convertido en una de las formaciones más singulares del panorama musical español. Nacidos en Cáceres en 1999, fueron pioneros en la creación del movimiento Hard Folk, una propuesta innovadora que revolucionó la escena al romper las barreras entre tradición y modernidad.

La banda se ha consolidado como un proyecto internacional de folk contemporáneo, capaz de fusionar con naturalidad rap, rock, reggae, ska y funk con músicas tradicionales de raíz balcánica, irlandesa y extremeña, entre otras. El resultado es un sonido potente, original y sorprendente, que ha conquistado al público dentro y fuera de nuestras fronteras.

Evolución discográfica

La evolución discográfica de Los Niños de los Ojos Rojos refleja una constante búsqueda artística y una clara vocación por la fusión. Desde su debut con Venga enseguida (2000), un primer trabajo que vendió cerca de 2.000 copias y los situó en la escena underground, la banda fue ampliando su impacto con Hijos del humo (2005), autoeditado y convertido en un éxito rotundo con más de 13.000 unidades vendidas y colaboraciones destacadas como la de Jesús Cifuentes. En Lo veo todo claro (2010) apostaron por una fusión aún más ambiciosa, rodeándose de músicos de prestigio como Jorge Pardo o Ñaco Goñi, mientras que Regreso a la comarca (2017) supuso una vuelta consciente a las raíces folk, reforzando su inconfundible sello mestizo. Ahora, con Hard Folk (2026), su quinto álbum de estudio, el grupo mira al futuro del género que ellos mismos ayudaron a crear, incorporando colaboraciones de primer nivel como la de los internacionales Dubioza Kolektiv.

Fechas cerradas y en plena promoción del último disco

"Este quinto disco lo publicamos hace un par de meses y ahora estamos plenamente inmersos en la promoción, con algunas fechas ya cerradas. En este trabajo sentimos que la música ha madurado de verdad: en él hemos plasmado los 25 años de trayectoria del grupo, una etapa en la que todo es más consciente y sólido, sin perder nuestro toque ni la originalidad que siempre nos ha definido. Somos siete personas en la banda, con muchas personalidades distintas, y tenemos muchísimas ganas de empezar a girar por toda España y también de fijar conciertos fuera. Ya hay cuatro o cinco fechas confirmadas, aunque todavía no podemos desvelar nada, lo único que podemos adelantar es que estaremos en el Rock in Pino".

Hector y Jamin del grupo 'Los Niños de los Ojos Rojos'. / Jorge Valiente

Festivales de primer nivel

El recorrido internacional de Los Niños de los Ojos Rojos se ha construido sobre el escenario y en contacto directo con el público. Su Hard Folk ha sonado con fuerza en giras por los Balcanes, México, Portugal y toda España, conectando con audiencias muy distintas gracias a su energía y a un directo potente y festivo. A lo largo de estos años han pasado por festivales de primer nivel, compartiendo escenario con artistas como Manu Chao, The Prodigy, Kepa Junkera o Asian Dub Foundation, y dejando huella en cada actuación. Todo ello se ha visto acompañado por una notable presencia en medios, con apariciones en programas de televisión tanto nacionales como internacionales que han ayudado a llevar su música mucho más lejos.

Nuevo disco a lo largo de este 2026

Lejos de bajar el ritmo, Los Niños de los Ojos Rojos ya están pensando en lo que viene. La banda sigue componiendo sin parar, con nuevas canciones en marcha y con la misma actitud inconformista de siempre, usando la música como una forma de expresarse, de remover conciencias y de tomar partido frente a los problemas que les rodean.

"No queremos parar. Este año ya tenemos preparadas siete canciones para el nuevo disco, que queremos sacar en 2026. No nos queda otra: hay que luchar. Estamos muy comprometidos con el planeta y no cantamos tanto al amor; creemos que cuando a un artista se le da el poder de influir en las personas, lo suyo es denunciar injusticias, cuidar del planeta e ir a por todos los malos que dañan el mundo".