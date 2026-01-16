Nuevos apartamentos, la entrada a la parte antigua, el auge del turismo... la revalorización del entorno de Colón en Cáceres para convertirse en un enclave 'premium'

La revalorización del entorno de Colón en Cáceres no va a parar hasta convertirse en un espacio “premium” de la ciudad. Lo que se pensaba que jamás podría llegar a verse en esta zona se está haciendo realidad: una nueva promoción de vivienda. Todo ello, unido al auge del turismo (ya que en la zona se encuentra la entrada a la parte antigua de Cáceres), una gran reforma del saneamiento de todas las calles que componen el entorno y la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, hace que este enclave apunte a convertirse en uno de los puntos más privilegiados para vivir en la ciudad.

Vivienda

Y es que la noticia publicada este jueves en El Periódico Extremadura es más que llamativa. Se van a crear cuatro nuevos apartamentos en plena avenida Virgen de la Montaña, una solución habitacional para quienes busquen un espacio en el que residir cuanto antes. Van a estar disponibles a lo largo del mes de marzo, tendrán 65 metros cuadrados con una distribución de dos dormitorios, un salón-cocina y un baño, y saldrán a la venta por un precio de unos 180.000 euros. Es destacable esta promoción de vivienda en Cáceres porque se produce en un enclave donde todo está prácticamente construido, y donde han tenido que utilizar el local que dejó vacío la tienda de moda infantil Pequeñinos para su construcción.

Nuevos apartamentos en Virgen de la Montaña / El Periódico Extremadura

Entrada a la parte antigua

En la zona, además, se están creando numerosos apartamentos turísticos porque es uno de los enclaves más señalados de la ciudad al ser una de las entradas a la parte antigua de Cáceres. Las calles Colón, Camino Llano o Hernández Pacheco están a apenas unos metros de las calles empedradas de la ciudad monumental.

Además, en este espacio se vienen desarrollando una serie de obras que van a mejorar mucho la calidad de vida de los vecinos. Es la reforma de la red de saneamiento y abastecimiento, en la que actualmente están trabajando en la rotonda del Puente de San Francisco, ya ejecutaron la fase de la plaza Los Conquistadores (Colón) y les resta Camino Llano.

Galería | Estado de las obras en el Puente de San Francisco /

Transformación

Y, por último, la joya de la corona. La gran transformación urbana que plantea el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos. La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña va a molestar a los vecinos durante año y medio, sí. Pero va a ser una solución definitiva a una zona que estaba gravemente deteriorada. Más allá de la polémica por la supresión del bulevar, la actuación se presenta como necesaria para la ciudad. El objetivo es que las obras concluyan a lo largo del año 2027.

En conjunto, la suma de piezas dibuja un escenario difícil de imaginar hace apenas unos años: nueva vivienda donde antes parecía imposible, un tirón turístico que empuja la inversión privada y unas obras públicas que están rehaciendo el “esqueleto” del barrio y su gran avenida. El entorno de Colón ya no se limita a ser una zona de paso hacia la parte antigua de Cáceres: está empezando a consolidarse como un lugar para vivir (y para invertir) con aspiraciones claras. Y, si se cumplen los plazos del saneamiento y la remodelación de Virgen de la Montaña, el cambio no será una foto puntual, sino el cierre de una etapa que terminará por redefinir una de las entradas más cotizadas de Cáceres.