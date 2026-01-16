La Pasma, El Jose y la Orquesta de Extremadura: tres citas musicales en Cáceres el 16 de enero

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la música en la ciudad.

'La Pasma' vuelve a los escenarios con un concierto imperdible

El próximo 16 de enero, de 21.00 a 22.30 horas en El Corral de las Cigüeñas, el público tendrá la oportunidad de disfrutar en directo de La Pasma, un proyecto musical que destaca por su fuerza sobre el escenario y su conexión con la audiencia. El concierto promete una noche intensa, con un repertorio pensado para el directo y una puesta en escena cercana y enérgica.

La Pasma se caracteriza por su personalidad propia y por ofrecer actuaciones donde la música y la actitud cobran el mismo protagonismo. Sus conciertos suelen convertirse en experiencias vivas, en las que el público participa y se deja llevar por el ritmo y la emoción del momento. Una cita imprescindible para quienes buscan disfrutar de música en directo y descubrir o reencontrarse con una propuesta con carácter.

Concierto de 'El Jose'

El próximo 16 de enero, de 20.00 a 21.30, el espacio situado en Cta. de Aldana, 6 acogerá el concierto de El Jose, una de las voces más personales del panorama musical actual. La cita promete un directo cercano e intenso, en el que la música y la palabra se unen para crear una experiencia íntima con el público.

Cartel oficial del concierto. / Portal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres.

'El Jose' es un cantautor conocido por sus letras honestas y su estilo directo, donde conviven el humor, la crítica social y la emoción cotidiana. Su música bebe de diferentes influencias, pero siempre mantiene un sello propio basado en la cercanía y la naturalidad, lo que le ha permitido conectar con oyentes de distintas generaciones. En sus conciertos, El Jose destaca por su carisma sobre el escenario y por convertir cada actuación en un diálogo vivo con quienes lo escuchan, haciendo de cada directo un momento único.

La Orquesta de Extremadura actúa en Cáceres este viernes

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto el próximo 16 de enero de 2026, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos de Cáceres, en una cita destacada para los amantes de la música clásica en la región.

Fundada con el objetivo de acercar la música sinfónica a todo el territorio extremeño, la Orquesta de Extremadura se ha consolidado como una institución cultural de referencia, reconocida por la calidad de sus interpretaciones y por la diversidad de su repertorio. A lo largo de su trayectoria, ha abordado desde grandes obras del repertorio clásico hasta programas contemporáneos y proyectos divulgativos, combinando excelencia artística y vocación pedagógica.

Este concierto en Cáceres promete una velada de alto nivel musical, reafirmando el compromiso de la orquesta con la difusión de la cultura y el fortalecimiento de la vida musical en Extremadura.