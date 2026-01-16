Carrera europea
Rafa Mateos, en el arranque oficial de la carrera por la Capitalidad: "Decir Cáceres es decir cultura con mayúsculas"
El alcalde ha afirmado que la candidatura ya ha quedado ratificada por el Ministerio, ha recordado el registro del bidbook en diciembre y ha avanzado que la ciudad lo defenderá en marzo en Madrid
Cáceres ha dado por iniciado “oficialmente” su camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031 tras la ratificación del Ministerio de Cultura de la candidatura cacereña. Así lo ha trasladado el alcalde, Rafa Mateos, en un audio remitido este jueves, en el que ha enmarcado el momento como “un orgullo” para la ciudad y para Extremadura.
Ratificación y primeros hitos
Mateos ha señalado que Cáceres ha comenzado ya la hoja de ruta hacia 2031 después de que el Ministerio haya confirmado su condición de candidata al título cultural europeo. En su mensaje, ha recordado que el “bidbook” (el documento de candidatura) se ha registrado en diciembre y ha situado el siguiente paso en el calendario: “En marzo lo vamos a defender concienzudamente en Madrid”.
El alcalde ha presentado este arranque como una fase clave para reforzar el relato de la candidatura y para exhibir el peso cultural de la ciudad en el marco del proceso.
"Cáceres es cultura con mayúsculas"
En su intervención, Mateos ha sostenido que durante el proceso la ciudad va a demostrar “por qué decir Cáceres es decir cultura con mayúsculas”. También ha vinculado la candidatura con el conjunto de la región al afirmar que “Extremadura tiene todos los ingredientes para convertirse en un ejemplo internacional de cómo la cultura es un elemento transformador para la sociedad”.
La candidatura cacereña compite con otras ocho ciudades españolas en un proceso que contempla un primer corte en marzo, con el anuncio de las finalistas, y una decisión definitiva prevista para diciembre de este año.
