Negocios
La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres
El estudio Timmer y GVA Construcciones han creado el negocio en el histórico local, con recintos de dos a 20 metros de superficie
A los nostálgicos de la movida cacereña no les gustará mucho leer esta noticia, pero es el claro ejemplo de la transformación que se viene viviendo en los últimos años en la ciudad. La antigua discoteca La New People, ubicada en la calle Hernández Pachecho, justo entre el Día y el supermercado Tambo, se va a convertir en las próximas semanas en un gran local para comercializar trasteros.
El estudio Timmer, que también ha comenzado la construcción de cuatro apartamentos en la intersección entre la avenida Virgen de la Montaña y la calle Fernando Bravo (en el antiguo local de la tienda Pequeñinos), se ha aliado con GVA Construcciones para crear un centenar de trasteros de todos los tamaños.
Las obras para construir este espacio se están sucediendo actualmente y la previsión es que puedan estar disponibles a finales de febrero o principios de marzo. El precio de venta depende de la superficie de los trasteros. Los hay desde dos hasta 20 metros cuadrados y se están vendiendo a 1.390 euros por metro cuadrado. Actualmente, tal y como informa el gerente de Timmer, José Antonio Merideño, ya han vendido unos 40: "La gente los está adquiriendo para alquilarlos posteriormente debido a su baja inversión y su gran rentabilidad posterior". Sin embargo, todavía quedan muchos a la venta.
El objetivo de la comercialización de este local es aprovechar al máximo todos los espacios. Por ello se va a lograr la creación de un centenar de trasteros con algunos pasillos en su interior. En total, se van a destinar 373 metros cuadrados a los trassteros, 108 a los pasillos y el resto hasta llegar a 492 a otras estancias como la entrada y el ascensor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
- Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”
- Cáceres ratifica la nueva ubicación del mercadillo tras meses de polémica
- Un herido en un doble atropello en la avenida Isabel de Moctezuma de Cáceres tiene diez costillas y la clavícula rotas: el coche le pasó por encima
- Una familia de Cáceres denuncia su desesperación ante la larga espera para una operación: 'No puede vivir así
- Cáceres reformará el paseo de Cánovas de manera integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos
- Susto nocturno en el centro de Cáceres por un incendio en una tienda cerrada
- De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres