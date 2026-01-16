La transformación de la antigua discoteca La New People de Hernández Pacheco: de la movida a comercializar cien trasteros en Cáceres

A los nostálgicos de la movida cacereña no les gustará mucho leer esta noticia, pero es el claro ejemplo de la transformación que se viene viviendo en los últimos años en la ciudad. La antigua discoteca La New People, ubicada en la calle Hernández Pachecho, justo entre el Día y el supermercado Tambo, se va a convertir en las próximas semanas en un gran local para comercializar trasteros.

El estudio Timmer, que también ha comenzado la construcción de cuatro apartamentos en la intersección entre la avenida Virgen de la Montaña y la calle Fernando Bravo (en el antiguo local de la tienda Pequeñinos), se ha aliado con GVA Construcciones para crear un centenar de trasteros de todos los tamaños.

Galería | Así serán los trasteros de Hernández Pacheco en Cáceres /

Las obras para construir este espacio se están sucediendo actualmente y la previsión es que puedan estar disponibles a finales de febrero o principios de marzo. El precio de venta depende de la superficie de los trasteros. Los hay desde dos hasta 20 metros cuadrados y se están vendiendo a 1.390 euros por metro cuadrado. Actualmente, tal y como informa el gerente de Timmer, José Antonio Merideño, ya han vendido unos 40: "La gente los está adquiriendo para alquilarlos posteriormente debido a su baja inversión y su gran rentabilidad posterior". Sin embargo, todavía quedan muchos a la venta.

El objetivo de la comercialización de este local es aprovechar al máximo todos los espacios. Por ello se va a lograr la creación de un centenar de trasteros con algunos pasillos en su interior. En total, se van a destinar 373 metros cuadrados a los trassteros, 108 a los pasillos y el resto hasta llegar a 492 a otras estancias como la entrada y el ascensor.