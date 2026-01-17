Qué hacer en Cáceres este sábado: conciertos y formación en la montaña

Opciones diversas en la ciudad este sábado.

Rokipankis prende fuego al Boogaloo Club Cáceres con su explosivo directo

El próximo 17 de enero, el Boogaloo Club de Cáceres acogerá el concierto de Rokipankis, una cita musical que tendrá lugar de 20.00 a 21.30 horas y que promete una descarga de energía y actitud sobre el escenario.

Rokipankis es una banda que fusiona el espíritu del rock con la fuerza del punk, destacando por sus letras directas, su sonido contundente y un estilo desenfadado que conecta fácilmente con el público. El grupo se caracteriza por sus actuaciones en vivo, donde la cercanía con los asistentes y la intensidad musical se convierten en los verdaderos protagonistas.

Este concierto será una oportunidad perfecta para disfrutar de su repertorio y del ambiente habitual del Boogaloo Club, uno de los espacios de referencia para la música en directo en la ciudad. Una propuesta imprescindible para los amantes del rock alternativo y el punk.

La FEXME lanza los Cursos de Alpinismo Nivel 0 para iniciarse en la montaña invernal

Como al inicio de cada temporada invernal, la Escuela Extremeña de Montaña (EEM) de la FEXME pone en marcha su oferta formativa en alpinismo con dos ediciones del Curso de Nivel 0: Iniciación al Alpinismo Invernal, uso de crampones y piolets, que se celebrarán los días 17 y 18 de enero.

Este curso está diseñado como la mejor puerta de entrada al alpinismo invernal, permitiendo a los participantes descubrir las técnicas básicas y adquirir los conocimientos necesarios para disfrutar de la montaña con seguridad y confianza en condiciones de nieve y hielo. No se requiere experiencia previa, siendo suficiente contar con ropa adecuada para la nieve y botas de montaña.

Cartel oficial del curso. / JUNTA DE EXTREMADURA

A lo largo de la formación se abordarán contenidos esenciales relacionados con el desplazamiento en terreno invernal y el uso correcto del material técnico. El curso incluye la formación especializada impartida por técnicos cualificados, y está dirigido a personas interesadas en dar sus primeros pasos en este apasionante deporte.

El grupo Atlántida ofrece un concierto en El Corral de las Cigüeñas

El próximo sábado 17 de enero, el emblemático espacio de El Corral de las Cigüeñas acogerá el concierto del grupo Atlántida, una cita musical que se celebrará de 18.00 a 19.30 horas y que promete una experiencia sonora envolvente y cargada de matices.

Atlántida es una formación que destaca por su propuesta musical elegante y cuidada, en la que se combinan influencias del rock alternativo, el pop atmosférico y sonidos indie, creando composiciones profundas y emotivas. Sus letras evocadoras y su estilo personal invitan al público a sumergirse en paisajes sonoros que conectan con lo íntimo y lo emocional.

Con una puesta en escena cercana y una marcada sensibilidad artística, el grupo ha ido consolidando su identidad dentro del panorama musical, ofreciendo directos que apuestan tanto por la calidad musical como por la conexión con el espectador.