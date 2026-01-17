Cambios en el sector hotelero de Cáceres: nuevo fichaje en el Hilton y adiós a un habitual desde hace una década
Jaime Garrido, nuevo director del Hilton Palacio de Godoy, destaca la acogida y el carácter de los cacereños, marcándose como objetivo principal abrir el hotel a la ciudad
El sector hotelero de Cáceres vive un momento de transición con movimientos relevantes en dos de sus establecimientos más emblemáticos. Por un lado, el Hotel Hilton Palacio de Godoy inicia una nueva etapa con la incorporación de Jaime Garrido como nuevo director; por otro, el Hotel Barceló se despide de Guillermo Antón, que abandona la dirección tras una década al frente del establecimiento.
El nuevo fichaje del Hilton
El Hilton Palacio de Godoy apuesta por la experiencia de Jaime Garrido, profesional natural de Irún (País Vasco) con una amplia trayectoria en el sector. Su llegada a Cáceres se produce tras dirigir durante los últimos cuatro años un hotel independiente de cinco estrellas en Vigo, un exclusivo establecimiento situado frente a la playa y tras la salida exprés del anterior director del hotel de lujo Joaquín Arimón.
A lo largo de su carrera, Garrido ha desarrollado su labor en distintos puntos de España, con estancias prolongadas en Cataluña y León, además de etapas en Valladolid, siendo Cáceres su primera experiencia profesional en Extremadura
El nuevo director asegura que la llegada a Cáceres ha sido muy positiva tanto en el plano profesional como personal. “Acabamos de llegar y estamos súper contentos. Toda la familia está encantada. Nos ha sorprendido mucho el carácter de la gente y la acogida", afirma.
“El gran objetivo es abrir el hotel a los cacereños, que lo conozcan y lo disfruten“
Aunque no conocía el Palacio de Godoy antes de su rehabilitación, valora muy positivamente el proyecto, destacando la colaboración público-privada para la recuperación del patrimonio histórico. “Es buenísimo para la ciudad porque pone en valor a Cáceres”, señala.
De cara a 2026, Garrido se marca como principal reto integrar el hotel en la vida cotidiana de la ciudad. “El gran objetivo es abrir el hotel a los cacereños, que lo conozcan y lo disfruten. No está pensado solo para el turista, sino también para la gente de Cáceres”, explica. En esta estrategia juegan un papel clave espacios como la terraza, el restaurante y el rooftop, la azotea con vistas privilegiadas que se ha convertido en uno de los principales atractivos del establecimiento desde su apertura.
Una década
Mientras tanto, el Hotel Barceló de Cáceres afronta el cierre de una etapa con la salida de Guillermo Antón Quiza, natural de Bilbao, que deja la dirección tras diez años al frente del hotel. El establecimiento abrió sus puertas en 1992, coincidiendo con los actos conmemorativos del aniversario del descubrimiento de América, en plena etapa de expansión urbanística de la ciudad.
Durante su etapa como director, Antón lideró en 2017 una ambiciosa renovación del hotel, en la que la compañía invirtió cerca de ocho millones de euros. “Como todos los hoteles, tiene sus etapas, pero creo que hoy sigue siendo uno de los mejores de Cáceres”, afirma Antón, considerado uno de los profesionales más reconocibles y respetados del sector hotelero en la capital cacereña.
Dos movimientos que reflejan la evolución constante del sector hotelero local, entre nuevas apuestas por la integración urbana y la despedida de figuras clave que marcan una etapa en la historia reciente de la ciudad.
