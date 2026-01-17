Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Instituciones penitenciarias

La cárcel de Cáceres reivindica el rigor del trabajo diario en la prisión

Fuentes del centro subrayan que el personal actúa con rigor y compromiso y piden que no se ponga en cuestión la honorabilidad de la plantilla

Entrada a la cárcel de Cáceres.

Entrada a la cárcel de Cáceres. / Carla Graw

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Trabajadores del centro penitenciario de Cáceres han querido salir al paso de las informaciones y testimonios recientes que han generado debate en torno al funcionamiento interno de la prisión para reivindicar la honorabilidad y la profesionalidad del conjunto del personal. Según explican distintas fuentes consultadas, no desean que se ponga en duda su labor ni que determinadas experiencias personales se extrapolen al trabajo diario que desarrolla la plantilla.

Estas fuentes subrayan que los empleados del centro realizan su labor con normalidad, rigor y compromiso, en línea con los criterios que rigen el sistema penitenciario, y recuerdan que el funcionamiento de la prisión se apoya en el trabajo coordinado de numerosos profesionales. En este sentido, inciden en que su desempeño no difiere del de otros centros y que se ajusta a los protocolos establecidos.

Asimismo, recalcan que las opiniones y valoraciones recogidas en los últimos días responden a percepciones individuales y no deben interpretarse como una descripción generalizada del clima laboral ni del comportamiento del personal. Por ello, consideran necesario aclarar que la mayoría de los trabajadores continúa desarrollando su actividad, centrados en garantizar el funcionamiento del centro y el cumplimiento de sus funciones.

Con esta puntualización, las fuentes consultadas buscan preservar la imagen del personal penitenciario y dejar claro que su trabajo se basa en criterios profesionales, al margen de las controversias surgidas en torno a casos concretos.

