Así es el cartel de la Semana Santa de Cáceres 2026: tradición, esperanza y patrimonio

La Iglesia de San Juan ha acogido este sábado el acto de presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Cáceres 2026, celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. La obra anunciadora lleva por título Lo que el mundo necesita y es creación de la artista Adriana Camper Martín, ganadora del concurso convocado por la Unión de Cofradías Penitenciales de la ciudad.

El cartel incluye un delicado homenaje a las mujeres que acompañan el duelo durante la Semana Santa

Bazaga, Mateos, el cartel, Santos Benítez y la autora. / Jorge Valiente

Protagonistas

El cartel está protagonizado por el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Esperanza, ambas tallas pertenecientes a la Real y Fervorosa Hermandad de Nazarenos y Cofradía de los Ramos, Cristo de la Buena Muerte, Virgen de la Esperanza y San Juan Bautista, fundada en 1946. Las imágenes se presentan con la concatedral de Santa María como telón de fondo, reforzando el vínculo entre la iconografía pasionista y el patrimonio monumental de la ciudad.

El jurado calificador del certamen, reunido conforme a las bases establecidas, evaluó las obras presentadas, que debían girar en torno a la iconografía y simbología propia de la Semana Santa cacereña. Tras comprobar que todos los trabajos cumplían los requisitos formales y temáticos, el jurado acordó conceder el primer premio, dotado con 500 euros y diploma, a la obra de Adriana Camper Martín, que se convertirá en la imagen oficial de la Semana Santa de 2026.

Acto

El acto ha estado presidido por el presidente de la Unión de Cofradías, Santos Benítez; acompañado por autoridades civiles y religiosas, entre ellas representantes del Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura y otras instituciones, así como cofrades y numeroso público.

Durante su intervención, la autora manifestó su emoción y orgullo por formar parte de una celebración “tan importante y tan arraigada” en la ciudad. Adriana Camper Martín quiso agradecer el apoyo de su familia, especialmente de su madre, su abuelo y su abuela, figura clave en su formación personal y artística, a quien rinde un homenaje implícito en la obra.

La artista sostiene que el cartel tiene como eje central la figura de la Virgen, acompañada de referencias al patrimonio religioso de Cáceres y a sus iglesias, concebidas como espacios de recogimiento, tranquilidad y paz. Asimismo, incluyó un delicado homenaje a las mujeres que acompañan el duelo durante la Semana Santa, representado mediante un sutil detalle de mantilla en uno de los laterales de la composición.

El fondo amarillo del cartel, que impregna el rostro y la corona de la imagen principal, simboliza —según la autora— la luz, la esperanza y la sanación social, conceptos que conectan con el mensaje que da título a la obra: Lo que el mundo necesita.

Las autoridades destacaron la calidad artística del cartel y su capacidad para proyectar la esencia de la Semana Santa cacereña, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad y un referente cultural y turístico de primer nivel. Con esta presentación, Cáceres inicia el camino hacia la Semana Santa de 2026, reafirmando su compromiso con la tradición, el arte y la proyección internacional de su patrimonio religioso.