"La cultura es el camino": comercios y bares de Cáceres han convertido el apoyo a la Capitalidad 2031 en un mensaje a pie de calle

Cáceres ha trasladado su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 a un terreno tan cotidiano como decisivo (el de los hábitos de barrio y el pulso del centro): los escaparates. Decenas de establecimientos (comercios, bares y restaurantes, entre otros) han lucido ya pegatinas de apoyo al proyecto con el lema "La cultura es el camino", dentro de una acción con la que se han repartido más de 150 adhesivos por la ciudad, según la propia candidatura.

El gesto, aparentemente sencillo, ha buscado convertir la Capitalidad en un símbolo reconocible en la rutina diaria, vinculando la marca Cáceres 2031 a la economía de proximidad. Desde la organización se ha enmarcado como "un proyecto de ciudad" que ha querido poner en valor historia y creatividad, y también "el papel clave del comercio local", al que ha situado como parte de la identidad cultural que “hace ciudad cada día”.

El movimiento en la calle ha coincidido con un momento relevante del calendario: España y Malta han sido los países a los que corresponde acoger la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, y el procedimiento se ha activado con varios años de antelación.

En este arranque, el Ministerio de Cultura ha situado a Cáceres entre las nueve ciudades españolas candidatas para 2031, en un listado en el que también han aparecido Burgos, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

El proceso, según la información difundida sobre la convocatoria, se ha estructurado en dos grandes fases, con una primera criba que ha previsto anunciar finalistas en marzo de 2026 y una designación definitiva en diciembre de 2026, tras la evaluación de un comité con mayoría de expertos internacionales.

El “bidbook” y el respaldo social: 129 adhesiones

En paralelo a la campaña de pegatinas, Cáceres 2031 ha avanzado ya trabajo técnico. A finales de diciembre, el equipo de la candidatura ha registrado su “bidbook” (documento estratégico con el proyecto cultural y la visión europea) y ha presentado ese paso como un hito de fase, con el Ayuntamiento implicado y el equipo coordinado por Iris Jugo.

Ese documento ha llegado, además, con el argumento del respaldo: la candidatura ha informado de 129 adhesiones de carácter institucional, social, cultural y académico.

Carlos Gil

Más allá del relato local, la competición se decide con criterios comunes fijados para estas convocatorias: la propuesta debe sostener una estrategia a largo plazo, acreditar una dimensión europea y detallar contenido cultural y artístico, capacidad de ejecución, trabajo con la ciudadanía y un modelo de gestión solvente, entre otros elementos que se han recogido en el marco normativo y explicativo del proceso.

Con ese horizonte, la candidatura ha buscado que el apoyo no se quede en los despachos: la pegatina en la puerta de un negocio funciona como declaración pública y, a la vez, como recordatorio. “Ponerla en el escaparate”, según el mensaje trasladado por Cáceres 2031, ha significado decir que el comercio cree en “una Cáceres más viva, abierta y con futuro".